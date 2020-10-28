Британский системный оператор National Grid ESO (NGESO) объявил о вводе в эксплуатацию HVDC соединения Франция-Англия (IFA2) пропускной способностью 1000 МВт, строительство которого было начато в 2018 г.

В состав соединения входят: система подводных и подземных кабелей напряжением ±320 кВ протяженностью 240 км, проложенных между городами Портсмут в графстве Хэмпшир в Великобритании и Кан в регионе Нормандия во Франции, а также 2 преобразовательных подстанции (ППС). HVDC кабели для соединения были спроектированы и произведены компаниями Prysmian и ABB. Общий объем инвестиций в строительство соединения IFA2 со NGESO и французского системного оператора RTE – разработчиков проекта – составил € 773 млн. Ожидается, что новое соединение обеспечит 1,2% общего потребления электроэнергии в Великобритании, что достаточно для обеспечения электроснабжения до 1 млн британских домохозяйств, и обеспечит сокращение выбросов CO2 на 1,2 млн т уже за первый год эксплуатации.

В настоящее время в управлении NGESO находятся четыре трансграничных соединения: два с энергосистемой Франции (IFA и IFA2) по одному с энергосистемой Нидерландов (BritNed) и с энергосистемой Бельгии (Nemo Link). Еще два проекта сооружения трансграничных соединений находятся на стадии строительства: с энергосистемой Норвегии (North Sea Link, ввод в эксплуатацию планируется в 2021 г.) и с энергосистемой Дании (Viking Link, ввод в эксплуатацию намечен на 2023 г.).

Официальный сайт National Grid, Информационно-аналитический ресурс Enerdata