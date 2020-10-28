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На базе НИУ "МЭИ" прошла III Международная молодёжная научно-техническая конференция IEEE "Релейная защита и автоматика"

На базе НИУ МЭИ прошла III Международная молодёжная научно-техническая конференция IEEE Релейная защита и автоматика

28 октября 2020, 17:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, КОНФЕРЕНЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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22-23 октября 2020 года на базе НИУ «МЭИ» при поддержке Молодежной секции РНК СИГРЭ в онлайн формате прошла III Международная молодёжная научно-техническая конференция IEEE «Релейная защита и автоматика».

В конференции приняли участие более 70 молодых ученых, студентов и аспирантов со всей России, было представлено 26 секционных докладов по основным темам конференции:

  • концептуальные вопросы построения и развития систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (РЗА) и систем автоматизации объектов электроэнергетики, учитывающие перспективы инновационного развития электроэнергетики и создания интеллектуальных сетей.
  • вопросы развития и методы повышения эффективности функционирования системы РЗА.
  • повышение точности моделирования процессов и характеристик сетевых элементов.
  • концептуальные вопросы разработки и применения «цифровой подстанции», включая оценку показателей надежности.
  • вопросы применения и развития технологии векторного измерения параметров электроэнергетического режима для задач мониторинга, управления и защиты (WAMPACS).

Победителями стали:

1 Место - С.П. Васильев, А.А. Волошин, Д.М. Серов (НИУ «МЭИ»). Тема доклада: КИБЕРФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ "ИНТЕРНЕТ ЭНЕРГИИ".

2 Место - Ю.Д. Кутумов (ИГЭУ). Тема доклада: ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ОСНОВАННЫХ НА ВОЛНОВОМ ПРИНЦИПЕ.

3 Место - Н.Л. Бацева, Ю.А. Фоос (НИ ТПУ). Тема доклада: ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА ГАУССА-НЬЮТОНА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА И ВЫБОРА УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ.

Поздравляем победителей и участников конференции!

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