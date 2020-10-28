На организованной медиахолдингом "РусКабель" в Санкт-Петербурге деловой сессии "Кабельный бизнес – 2020” Сергей Кислюк, директор по дистрибуции ООО “Угличкабель”, представил доклад “Локализация продукции морского назначения для арктических регионов. Долгая дорога в снежных дюнах”. О долгом производственном пути Сергей знает не понаслышке, ведь “Угличкабель” является частью международной корпорации Nexans уже 15 лет. При этом путь этот осложняется тем, что зарубежные технологии в Россию никто передавать не торопится, бизнес-взаимодействие строится только на техпартнерстве, техаудите и финансовом аудите.

“Угличкабель” самостоятельно занимается разработками и может похвастаться кадрами, которые этими разработками занимаются. Например, Сергей отдельно отметил Антона Звягинцева, который ведет проекты атомных ледоколов, атомных станций, нефтяных платформ и пр., еще начиная с “Нексанс Рус.”. Сергей считает, что отрасли не хватает “таких ребят молодых”, чтобы улучшилось положение дел.

За последние 10 лет “Угличкабель” совместно с Nexans реализовал большое количество судовых проектов в России. Завод активно сотрудничает с Морским и Речным регистрами судоходства, обеспечивая для своих заказчиков полный спектр услуг. Платформа “Приразломная” стала первым таким проектом, куда было поставлено более 700 км кабельной продукции. Еще можно отметить месторождение “Ракушечное”. Это ледостойкая морская платформа и платформа жилого модуля. Этот проект реализует Антон Звягинцев.

По мнению Сергея Кислюка, чтобы работать в таких проектах, а не просто говорить об импортозамещении, нужно быть частью транснациональной корпорации или хорошо работать с EPC-контрактами. Работа с EPC-контрактами не встраивается в классическую модель кабельного сбыта любого завода. Здесь должна быть определенная группа людей с участием технических специалистов, менеджеров и каких-то сертификационных групп. Также Сергей выделил российские традиционные предприятия, которые имеют большой опыт работы с отраслевыми заказчиками в судовой и военной тематике. Эти компании могут совместно достигать результатов именно в подобных проектах, так как в классическом кабельном сбыте – совсем другое масштабирование: тендер может идти полгода-год, проект может растягиваться на 8 лет.

Говоря о продукции “Угличкабель”, Сергей сообщил о наличии целого спектра кабельных решений для судов и морских платформ как от производителя Nexans, так и с принятой программой локализации и импортозамещения, которая началась в 2019 году и сейчас идет ее первый этап. Характеристики подобных кабелей в основном касаются компаундов и пластикатов, самой болезненной темы на сегодняшний день:

стойкость к органическим маслам, нефтепродуктам, буровым растворам;

надежная работа в условиях повышенной температуры, влажности, вибрации и соленых ветров;

огнестойкость и работоспособность при 750 °С в течение 90 минут;

способность выдерживать экстремально низкие температуры эксплуатации до –65 °С (и ниже);

снижение веса и объема кабельной продукции благодаря применению современных материалов.

Сергей отметил, что кабельный рынок растет, при этом компетенции у кабельщиков должны быть совместные. Есть возможность брать и использовать зарубежный опыт, но российская промышленность живет как бы в своем мире. Возможно, пришло время определить общий вектор с другими заводами.

Отдельной частью доклада стала аналогия с кинофильмами, которая вылилась в своеобразный кабельный сленг. Сергей представил набор слайдов с персонажами-киногероями, которые олицетворяют образы в кабельной промышленности. Так, локализацией и импортозамещением занимается персонаж “цигельайлюлист”. Им может быть как импортный производитель, так и контрабандист, куратор, решала. “Стратегический коопераст” работает “вдолгую”. Есть и “профильноминистерец-нанист”, которому важны перламутровые пуговицы. Тут же есть и “системообразующий”, который отбрасывает всех нас к ситуации начала режима самоизоляции, когда ни одно кабельное предприятие не попало в список системообразующих. Сергей отметил, что на недавнем собрании Ассоциации “Электрокабель” ему было очень горько наблюдать за разрывом между Россией и миром, глядя на унылые диаграммы развития российской промышленности.

Персонаж “SEA LEX” совмещает в себе и хороший бренд (sea – море), и хорошее название препарата (lex). И все это накладывается на отраслевой маркетинг, когда что-то придумано самостоятельно, что-то у кого-то скопировано – “щеки намазали, разложили, а клиенты не идут”. Замыкают цепь персонажей представители сбыта. Это ениши, бродячие торговцы и цыгане.

По мнению Сергея, фраза “арфы нет, возьмите бубен” становится отраслевой. “Все – преходящее. Музыка, как и импортозамещение, – вечна, то есть заниматься мы этим будем всегда, если мы что-то не поменяем”. И в качестве предложения, что и как нужно менять, Сергей предложил несколько выходов. Экспорт, который от кабельщиков все ждут, завышен разнообразными стандартами, заводы не хотят туда вкладываться. Каждый производитель, который экспортоориентирован, либо остался частью какой-то транснациональной корпорации, либо идет своим путем. “Угличкабель”, например, использует каналы Nexans, покупает самостоятельно образцы и имеет лаборатории, которые испытывают зарубежные кабели. Эта работа привела к накоплению большой базы испытаний. Эти знания нужно объединить.

Необходимо проанализировать, кто как работает, даже при том, что конкуренцию никто не отменял. Смежные предприятия, с которыми выстроены нормальные отношения, могут делиться опытом, объединяясь в группы, “и просто смотреть, можем эту дорогу в дюнах пройти или нет”. Если говорить про судовую тематику, то нужно не забывать, что она связана с отраслью военной, стратегической, где некоторые вещи должны быть закрыты. И здесь с одной стороны необходимо действовать открыто, но в то же время остро стоит вопрос доверия.

Как один из вариантов выхода, это производственный консорциум. Он может быть как кабельным с определенным софинансированием и совместной работой, так и отраслевым. Ну и наконец, совместные инвестиции. По мнению Сергея Кислюка, кабельной отрасли нужна кооперация в хорошем смысле слова.