Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в ходе заседания Правительства России выступил с докладом о подготовке объектов электроэнергетики к отопительному сезону 2020-2021 годов.

«Подготовка предприятий электроэнергетики к осенне-зимнему периоду, необходимая для надежного и качественного энергоснабжения населения, социально значимых объектов и в целом экономики в период максимальных нагрузок на энергосистему, является для Министерства энергетики приоритетной задачей», – подчеркнул Александр Новак.

Министр сообщил, что своевременно принятые Правительством Российской Федерации решения по трансграничному перемещению оборудования, а также возможности приезда специалистов позволили выполнить ранее запланированные объемы ремонтных работ, которые в этом году на 10,5% выше, чем показатели прошлого года.

На объектах электроэнергетики накоплены необходимые запасы топлива, они более чем в полтора раза превышают нормативы. В штатном режиме осуществлен «северный завоз» для потребителей изолированных и удаленных энергосистем.

«Внедряются современные системы управления технологическими процессами и интеллектуальные системы управления. Стабильность энергоснабжения потребителей обеспечивается с их использованием. В крупных городах такие системы уже реализованы и потребители в большинстве случаев не ощущают последствий технологических нарушений», – сказал Александр Новак.

Министр также рассказал о работе по цифровизации электросетевого комплекса. Полностью цифровые объекты за счет внедрения датчиков состояние сетей, приборов управления сетями и подстанций позволили проводить дистанционные оперативные переключения и обеспечивать мониторинг состояния электрооборудования в режиме реального времени.

«Активное внедрение таких инноваций в электросетевом комплексе уже сейчас позволило достичь положительных результатов с точки зрения показателей надежности: в целом по стране среднее время обесточения потребителей снизилось на 30 минут и составляет 1 час, а отключения потребителей происходят на 40% реже», – сообщил Александр Новак.

Министр отметил, что в целом в стране подготовка к осенне-зимнему периоду завершена, запланированные технические мероприятия проведены, созданы резервы и обеспечена готовность персонала.