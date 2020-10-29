Начало осенне-зимнего периода максимальных нагрузок и влияние ограничений из-за COVID стали главными темами рабочей встречи губернатора Калининградской области Антона Алиханова и генерального директора «Россети Янтарь» Андрея Епифанова.

«Обеспечение бесперебойного электроснабжения медицинских учреждений – наша общая приоритетная задача. Этот вопрос на особом контроле региона и «Россети Янтарь», – подчеркнул глава региона.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции не отразилась на сроках подготовки к предстоящей зиме. Уже завершены все основные мероприятия ремонтной программы, на которую в этом году направили 421 млн рублей. Сформирован аварийный запас оборудования, в резерве находятся 43 источника электроснабжения (суммарно – 2,2 МВт).

С целью повышения надежности электроснабжения жителей региона специалисты компании заменили 275 километров провода на линиях электропередачи 0,4-110 кВ, 2 198 опор ЛЭП, 2 094 изолятора, отремонтировали 376 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, расчистили 446 гектаров трасс ЛЭП.

«Реализация мероприятий ТОиР, ключевых инвестиционных проектов потребовала адаптации к эпидемиологическим ограничениям. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции никак не повлияла на сроки подготовки к предстоящей зиме. Индекс готовности «Россети Янтарь» к пиковым нагрузкам установлен на высшем уровне и составляет 1,00», - заявил Андрей Епифанов.

Предпринимаемые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 привели к снижению полезного отпуска электроэнергии и перераспределению нагрузок на сетевую инфраструктуру. За 9 месяцев текущего года объем полезного отпуска снижен на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Меняется структура: меньше электроэнергии стали использовать промышленные предприятия, при этом растет спрос в жилом секторе.

Также в регионе продолжается реализация 5-летней Программы реконструкции и развития электросетей. Объем финансирования – 22,17 млрд рублей. Это самый масштабный в стране комплекс мероприятий «Россетей», выполняемый в рамках одного региона. Основной акцент – применение передовых технологий. В этом году завершается реконструкция пяти приоритетных центров питания 110 кВ с внедрением комплекса цифровых решений и увеличением мощности на 60%. В областном центре будет произведена замена более 90 км немецких сетей нестандартного класса напряжения 0,23 кВ на стандартный – 0,4 кВ. Для осуществления технологического присоединения к сетям льготной категории заявителей до 15 кВт энергетики в рамках Программы построили 562 километра линий электропередачи и 250 трансформаторных подстанций.