Компания Rosendahl рада представить свою последнюю разработку – новый полуавтоматический сдвоенный приёмник RODS1250H. Данное устройство идеально подойдёт для модернизации уже существующих высокоскоростных линий изолирования. Руководствуясь пожеланиями своих заказчиков, специалисты компании Rosendahl разработали устройство, полностью соответствующее европейским стандартам производства (СЕ) и отвечающее всем требованиям безопасности.

Новый приёмник RODS1250H обладает высокопрочной рамой, устройством зажима для плавного протягивания продукции и регулируемым по высоте роликом для обеспечения равномерной раскладки – всё это обеспечивает идеальное качество намотки продукции широкого диапазона.

Сдвоенный приёмник RODS1250H предназначен для работы с продукцией диаметром до 15 мм, а также с плоскими кабелями. Его рабочая скорость достигает 1500 м/мин при использовании катушек весом до 2500кг. Кроме того, он способен производить смену между катушками на полной скорости без каких-либо ограничений. Цикл автоматической смены катушек происходит всего за несколько минут, затем устройство загружается и разгружается вручную.

Данный приёмник может быть установлен на линию для изготовления продукции с проводником из любого металла, а высокотехнологичный контроллер Siemens S7-1500 гарантирует простоту и лёгкость в его использовании и обслуживании.