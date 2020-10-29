Задолженность потребителей за электроэнергию и тепло в России с начала 2020 года увеличилась на 44,5 млрд рублей, или на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак, выступая на заседании правительства РФ с докладом о ходе подготовки субъектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

"С начала года мы наблюдаем снижение потребления электроэнергии примерно на 2,4% - это снижение к уровню прошлого года. Также наблюдаем прирост задолженности за электроэнергию и тепло на 44,5 млрд рублей, примерно прирост составляет 14,6%", - сказал министр. Он подчеркнул, что в текущем году подготовка к осенне-зимнему периоду осуществлялась в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

Дебиторская задолженность за тепловую энергию в России по итогам 2020 года в пессимистичном сценарии может составить 560 млрд рублей, сообщали ранее ТАСС в ассоциации "Совет производителей энергии".

По расчетам производителей, в шоковом сценарии снижение собираемости платежей за тепло в этом году составит 30-50% в сравнении с 2019 годом, в оптимистичном - 13,4%. При оптимистичном сценарии развития ситуации прирост дебиторской задолженности в этом году составит 86 млрд рублей, а общая дебиторская задолженность достигнет 280 млрд рублей.

Собираемость платежей за энергоресурсы резко снизилась с введением ограничений из-за коронавируса с 30 марта 2020 года. Но с мая уровень оплаты за потребленные ресурсы начал восстанавливаться в сравнении с катастрофически низкими сборами в начале апреля. Генерирующие и энергосбытовые компании настоятельно просили уполномоченные государственные органы взять под контроль ситуацию с платежами за электроэнергию и тепло. В настоящее время, как отметили участники рынка, ситуация с платежами за энергоресурсы стабилизировалась, и пока пессимистичные сценарии развития ситуация на энергорынка не оправдываются.