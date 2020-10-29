В Пушкине Санкт-Петербурга построят школу на 1375 учеников

В городе Пушкине Санкт-Петербурга вскоре начнутся строить большую школу, сообщает RosTender.info.

Под строительство выделили участок недалеко от жилого комплекса «Славянка» на Промышленной улице, на пустыре, где раньше находились садовые участки. Общеобразовательная школа сможет вместить 1375 учеников. Стоимость возведения здания и обустройства школьной территории - 1 млрд 205 млн рублей. Как ожидается, ее введут в строй к началу июля 2022 года.

Санкт-Петербургское госучреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции в настоящее время проводит тендер по выбору подрядчика для строительства. Заявки на участие в тендере принимают до 20 ноября.

