В Советской Гавани строят магистральную тепловую сеть

Дальневосточный филиал Главгосэкспертизы России провел проверку сметной стоимости строительства теплотрассы от теплоэлектроцентрали города до центральных тепловых пунктов потребителей. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

В 2012 году был подписан указ Президента Российской Федерации, утверждающий строительство на Дальнем Востоке нескольких новых электростанций, в том числе и Совгаванской ТЭЦ. Ожидается, что ввод ТЭЦ в эксплуатацию даст новый импульс развитию региона. 4 июля 2018 года президент В.В. Путин подписал законопроект о распространении на Советско-Гаванский район режима Свободного порта Владивосток.

Теплоснабжение общественного и жилищного фонда на территории города осуществляется от десяти муниципальных городских котельных. Администрацией городского поселения была разработана программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которая предусматривает реконструкцию тепловых сетей в связи со строительством ТЭЦ, сооружение новых центральных тепловых пунктов, реконструкцию котельных под центральные тепловые пункты и капитальный ремонт тепловых сетей. Все эти меры позволят обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжения присоединенных в настоящее время потребителей и вновь присоединяемых объектов.

Первое положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство магистральной тепловой сети от ТЭЦ до центральных тепловых пунктов потребителей было выдано в 2015 году. В проект не раз вносились изменения, в том числе были выделены несколько этапов строительства. В 2020 году в соответствии с разработанной на 2013-2027 годы новой схемой теплоснабжения населенного пункта, а также в связи с планами на оптимизацию проектных решений и изменением нормативной базы была выполнена корректировка первого этапа, включающего строительство магистральных тепловых сетей от ограды теплоэлектроцентрали до центральных тепловых подстанций №№3,4, 5, 6, 7 и 8 общей протяженностью 12036 м. Положительное заключение по проектным решениям этапа в 2020 году выдало КГБУ «Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края». Эксперты Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы провели проверку сметной стоимости работ.

Корректировкой проектной документации запланировано внесение изменений в технические решения по пересечению тепломагистрали с железнодорожными путями, в том числе в районе строящейся станции раздельного типа «Мыс Мария» и на пересечении с автомобильной дорогой по улице Чкалова - на участке от Восточного берега бухты Окоча до строящего в рамках проекта Павильона №10. Кроме того, были внесены правки в план участка трассы по улице Советская, в теплоизоляционную конструкцию стальных трубопроводов и фасонных элементов, в расстановку скользящих, направляющих и неподвижных опор трубопровода, что потребовалось для снижения нагрузок от статических и циклических нагружений с учетом рельефа и геологических условий. Корректировкой запланированы и замена конструкций фундаментов опор и стальных бесшовных труб, внесение изменений в металлические конструкции эстакад, технологическую и строительную части павильонов, в технические решения по их оборудованию и электроснабжению.

Корректировку проектной документации выполнили в ООО «А ГРУПП Инжиниринг». Застройщик и источник финансирования объекта - АО «РАО Энергетические системы Востока».

Фото: наша-гавань.рф