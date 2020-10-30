Такую идею на Российском энергетическом форуме в Уфе озвучил Президент «ЭнергоИнновации» Михаил Смирнов. Ассоциация инновационных предприятий в энергетике в рамках события организовала большую дискуссию по локализации энергооборудования.

Секция прошла 28 октября 2020. Трансляция площадки доступна по ссылке.

«Региональная роль в вопросе локализации крайне важна. Важно понять следующее: нельзя выбирать и локализовать какое-то конкретное оборудование. Нужно к вопросу подходить комплексно. Так, чтобы локализованный продукт завозить уже в подготовленную и адаптированную экосистему. В этом направлении мы сейчас сотрудничаем с Вологдой. Совместно с местными властями создали рабочую группу по энергоэффективности, работаем над созданием стратегии, где сквозной линией станут энергоэффективные технологии», — отметил эксперт.

В перспективе на базе столицы Вологодчины энергоинноваторы планируют создать профильный Центр компетенций, а далее тиражировать данный опыт в другие регионы.

«Вологда – хороший пример. Там есть несколько драйверов. В том числе, и в плане IT-технологий. И одна из наиболее продвинутых цифровых команд именно у севергрупп. Будет перемещаться центр, если говорить об инженерных и IT-компетенциях. Поэтому региональный аспект приобретает новый смысл, особенно сейчас в условиях «ковида». Да, после ковид-кризиса другая экономика должна быть», — поделился Михаил Аким, Член Правления, Председатель Рабочей группы по модернизации и инновациям Ассоциации европейского бизнеса.

Центр компетенций предполагает принципиально новое поколение генерации – экологически чистое, энергоэффективное; новое поколение распределенных систем; совершенно другой подход к ЖКХ, даже в аспекте строительства и другое. Данный подход в развитии территории поддержали участники секции по локализации в рамках РЭФ-2020, более того, они договорились о совместной работе.

Добавим, эту тему поднимали 27 октября 2020 в рамках выставки HEAT&POWER. Михаил Смирнов модерировал Стратегическую сессию «Формирование отрасли: ключевые задачи для развития распределённой энергетики и внедрения «умных технологий» для повышения энергоэффективности».