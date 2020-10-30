Государственный контракт на производство технологического оборудования для Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), который будет построен в наукограде Кольцово под Новосибирском, будет подписан до 15 ноября, сообщил в ходе форума OpenBio директор Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров.

14 октября Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН был определен единственным изготовителем технологически сложного оборудования для "СКИФ".

"Сейчас идет подготовка госконтракта. Планируем, что он будет подписан в ближайшее время, 15 ноября, но я надеюсь, что это произойдет раньше", - сказал Бухтияров.

Он отметил, что в настоящее время идет проектирование объекта, которое закончится до конца года. Ранее сообщалось, что в срок закончились инженерные изыскания на площадке. В апреле 2021 года должно стартовать строительство. Подготовлена смета всех пользовательских станций синхротрона.

Национальным проектом "Наука" предусмотрено создание к 2024 году установок класса мегасайенс (название класса уникальных научных установок в классификации Минобрнауки в нацпроекте "Наука"), в числе которых ЦКП "СКИФ" в новосибирском Академгородке. ЦКП "СКИФ" будет включать не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру, экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на 2024 год, ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 млрд рублей.

Площадка открытых коммуникаций OpenBio работает в наукограде Кольцове под Новосибирском 27-30 октября в смешанном формате. Форум проводится с 2013 года, ежегодное мероприятие посвящено биотехнологиям и вирусологии. Программа OpenBio включает научную конференцию, образовательные площадки для детей, выставку компаний в сфере биотехнологий и биофармацевтики, Сибирскую венчурную ярмарку. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Фото: Евгений Курсков/ТАСС