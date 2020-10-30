Одно из основных предприятий энергоснабжения Новосибирской области "Региональные электрические сети" (РЭС) по итогам 2020 года направит на инвестиционную программу региона 2,76 млрд рублей, что почти на треть больше вложений прошлого года. Большая часть инвестиций предусмотрена на присоединение потребителей к сетям и повышение надежности электроснабжения, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "РЭС".

"Планируемый объем инвестиций АО "РЭС" на 2020 год составляет 2,76 млрд рублей, что на 31% превышает размер фактических вложений за прошлый год, который достиг практически 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основную часть средств направят на два ключевых направления - на создание инфраструктуры для присоединения потребителей, куда вложат 764 млн рублей, и на повышение надежности электроснабжения, которое потребует 800 млн рублей. На эти средства компания планирует реализовать более 110 проектов по реконструкции и строительству сетей в Новосибирске и области.

Еще 450 млн рублей, или 15% капиталовложений РЭС планирует инвестировать в реконструкцию и строительство высоковольтных подстанций. Для технологического присоединения новых потребителей в 2020 году продолжат и частично завершат реконструкцию пяти подстанций - Центральной, Заречной, Барлак, Баганской, Пашино. Компания также намерена приступить к строительству новой подстанции "Залив", предназначенной для электроснабжения потребителей на западе Новосибирского района - район поселков Верх-Тула, Морской, имени Крупской. Объект будет способствовать экономическому и социальному развитию территорий, где в последние годы наблюдается существенный рост объемов потребления в связи с массовой застройкой и открытием крупных производственных площадок.

Также около 100 млн рублей в РЭС намерены инвестировать в установку "умных" счетчиков, которые имеют внутреннюю память для хранения информации об электропотреблении. До конца года компания установит потребителям более 2 тыс. "умных" счетчиков, всего с начала года уже установлено около 3 тыс. интеллектуальных приборов учета.

Акционерное общество "Региональные электрические сети" - системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии, оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.