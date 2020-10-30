Лариса Ткачук возглавила "Атлас"

Ком­па­нию "Ат­лас", ко­торую соз­дал "Рос­те­леком" для реа­ли­зации про­ек­та ТЕА NEXT по прок­ладке ВОЛС от за­пад­ных до вос­точных гра­ниц РФ, воз­гла­вила Ла­риса Тка­чук (на фо­то).

Об этом с трибуны XI Международной конференции "Transport Networks Russia & CIS" сказал директор проектов департамента по работе с международными операторами связи ПАО "Ростелеком" Всеволод Коржаев. Он подчеркнул, что за строительство новой ВОЛС отвечает не "Ростелеком", а компания "Атлас", в которую, помимо "Ростелекома", войдут другие акционеры (см. новость ComNews от 22 октября 2020 г.).

Пока учредителем ООО "Атлас" на 99,9% значится АО "Вестелком" - 100%-ная "дочка" "Ростелекома". 0,1% вклада в уставной капитал "Атласа" принадлежит АО "АМТ" - 100%-ной дочке ОАО "Северо-Западный Телеком" (правопреемник - "Ростелеком").

В ответ на вопрос о первоочередных задачах Ларисы Ткачук на новой должности представитель пресс-службы "Ростелекома" сказал, что пока идет активный и обширный подготовительный период, поэтому компания будет готова комментировать деятельность ООО "Атлас" не ранее декабря.

Всеволод Коржаев рассказал о новом проекте:

"Президент "Ростелекома" встречался в конце лета с президентом РФ, он упоминал "Атлас", и после этой встречи проект для нас прошел точку невозврата. В I квартале 2021 г. стройка уже начнется. Проект в том числе будет реализован для российских нужд. Новый кабель, который построит "Атлас", подразумевает новую инфраструктуру, доступную в том числе всем российским операторам. Мы призываем начинать диалог. Есть различные варианты участия в проекте. Раскрывать всех партнеров не могу, но кабель планируется российского производства. Поставщиков оборудования будем выбирать, но приоритет отдаем отечественным вендорам. После постройки сети "Атлас" будет предоставлять именно инфраструктуру первого уровня, то есть темное волокно, площадки для размещения оборудования и, если необходимо, обслуживание оборудования. Кабель будет принципиально повторять маршрут существующей ВОЛС - высокоскоростной транзитной магистрали "Транзит Европа - Азия", ВТМ TEA, - идти от западной до восточной границы России. Если смотреть детально - он нигде не будет пересекаться или идти в непосредственной близости к существующим кабелям "Ростелекома". Это будет новая инфраструктура. Она будет выпрямлена, чего нет ни у кого сейчас, и будет строиться на волокнах нового поколения. Кабель будет обходить все крупные города минимум по радиусу 50 км, потому что 90% повреждений кабеля происходит в зоне 20 км от крупных городов. Мы выбрали 48 пар для своей модели и видим, что около 20-25 пар мы в перспективе 20 лет выделим на международный транзит, другая половина пойдет на российский. Мы кабель по России тянем с запада до востока, с продлением в Европе до Франкфурта, а на востоке из Находки планируем вывести его как минимум в Пусан, а если повезет, то сразу в Гонконг и Токио".

Аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын отметил, что новый проект находится на стадии создания партнерства.

"Один технологический партнер уже известен - это "Ростелеком", но в проекте будут задействован еще один оператор, вероятно западный, а также банк. Лариса Ткачук имеет опыт развития проектов, консультирования быстро растущего проекта со стороны стратегического инвестора, координации взаимодействия компаний по общему проекту. Кроме того, у нее есть опыт коммерческого директора, а также разработки и продажи высокотехнологичных продуктов. Это нужные компетенции, потому что предполагается вывести на рынок принципиально новый набор услуг на основе аренды физической инфраструктуры. А принципиально новый набор услуг - это максимальная степень рисков. Опыт коммерческого директора и маркетолога позволит сформулировать предложение так, чтобы партнеры проекта и заказчики инфраструктуры смогли взвесить преимущества и риски от инновационных продуктов - и, разумеется, в итоге взять на себя эти риски. Финансовому партнеру надо будет объяснить, какие услуги будут продаваться благодаря ВОЛС, каков жизненный цикл этого проекта, что поможет финансовому партнеру рассчитать возврат на инвестиции", - прокомментировал Леонид Делицын.

Досье ComNwes

Лариса Ткачук родилась в 1976 г. В 1998 г. окончила Национальный технический университет Украины по специальности "Промышленный маркетинг". После окончания университета работала руководителем группы бизнес-анализа в компании "Украинская мобильная связь" (UMC). В 2001 г. стала начальником отдела маркетинга UMC, в мае того же года - маркетинг-менеджером компании RTDC (российско-американский телекоммуникационный холдинг). С 2002 г. по 2012 г. занимала пост заместителя генерального директора компании "МегаФон" по коммерческим вопросам, где, в частности, отвечала за разработку и продажи новых высокотехнологичных продуктов. В апреле 2013 г. назначена на пост вице-президента "Ростелекома". В мае 2013 г. назначена старшим вице-президентом - коммерческим директором "Ростелекома", в марте 2015 г. - старшим вице-президентом по управлению бизнесом компании, в 2016 г. - старшим вице-президентом "Ростелекома". В 2017 г. назначена советником генерального директора Tele2. С октября 2017 г. по сентябрь 2019 г. занимала пост заместителя генерального директора ООО "НТВ-Плюс", где отвечала за коммерцию (продажи, маркетинг и обслуживание) и инфраструктуру, а также за ИТ. После ухода из "НТВ-Плюс" занималась обучением и сделала перерыв в карьере. С 10 сентября 2020 г. назначена генеральным директором ООО "Атлас".