На участке трассы М-10 "Россия" пройдет капитальный ремонт

Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, расположенного в Вышневолоцком городском округе и Спировском районе Тверской области. Эксперты пришли к выводу, что расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют утвержденным сметным нормативам и физическим объемам работ, принятым застройщиком согласно перечню выявленных дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения. По итогам проверки выдано положительное заключение.

Одна из старейших в России трасс, федеральная автодорога М-10, длина которой составляет около 697 км, проходит по маршруту Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург параллельно скоростной платной магистрали М-11 «Нева». В соответствии с утвержденным на 2020-2022 годы заданием по капитальному ремонту действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения сейчас на разных участках М-10 ведут ремонтные работы.

Проектом, сметную стоимость которого проверили эксперты Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы на км 271+000 – км 292+000 автодороги М-10 «Россия». На данном отрезке дорога относится ко второй технической категории с четырьмя полосами движения и расчетной скоростью 100 км/ч.

Капитальный ремонт пройдет в два этапа. На первом отремонтируют трассу на пикетах ПК0+00 – ПК105+00, на втором – на ПК105+00-ПК210+10,75. Здесь заменят слои дорожной одежды и укрепят грунтовые откосы, проложат новые водопропускные трубы, а также выполнят иные работы, необходимые для повышения уровня обустройства и безопасности движения.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик - ФКУ «Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина «Москва - Санкт-Петербург» Федерального дорожного агентства». Проектная организация – ООО «Региональные дороги».

Ранее Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проектно-сметную документацию на устройство искусственного электроосвещения на участках автомобильной дороги М-10 «Россия» в Тверской области.

Фото: rosavtodor.gov.ru