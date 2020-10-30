Итальянская компания Padanaplast S.r.l., которая не будет принимать непосредственное участие в выставке “wire” 2020 в декабре из-за продолжающейся ситуации с коронавирусом, собирается, тем не менее, представить свои недавно разработанные продукты. Компания специализируется на разработке и производстве сшиваемых полиолефиновых композиций (XLPO-HFFR) для кабелей и проводов и продемонстрирует ряд продуктов, разработанных для удовлетворения насущных потребностей в области электромобильного транспорта. К ним относится новый экспериментальный компаунд марки “Cogegum GFR 1709-27”, специально разработанный для изготовления ультрагибких кабелей T4 для подключения аккумуляторной батареи для следующего поколения силового блока электромобилей.

Компания Padanaplast также представит продукты марок “Cogegum GFR 1401-76” и “GFR 1401-190”, которые соответствуют самым строгим стандартам на автомобильные кабели, включая ISO 6722 Class C и SAE J 1128, и предназначенные для первичной изоляции кабелей T3, оптимизированной для обеспечения соответствующих технических характеристик кабеля и экономически эффективного производства. Компаунды марки “Polidiemme G” полностью соответствуют стандарту EN 50620 и широко используются в качестве изоляционных материалов для зарядных кабелей электромобильного транспорта, обеспечивая высокий уровень гибкости и надёжности кабелей. Компаунды всех марок пригодны для сшивания с использованием силанов, не содержат галогенов, не распространяют горение. Автомобильные провода и кабели, производимые из этих материалов, обладают устойчивостью против коррозии, что способствует переработке кабелей по окончании их срока службы.

Компания Padanaplast S.r.l. располагается в г. Роккабьянка (Roccabianca), поблизости от г. Парма, Эмилия-Романья, Италия, и у неё в эксплуатации находятся 13 оснащённых по последнему слову техники производственных линий, сертифицированных на соответствие ISO 9001 и ISO 14001. Созданная в 1971 году компания Padanaplast является первопроходцем в области технологии силанольно-сшиваемых полиэтиленовых компаундов и с 1982 года предлагает потребителям не содержащие галогенов, не распространяющие горение компаунды для оболочек и изоляции кабелей и проводов, трубопроводов и соединительных деталей. В 2017 году компания стала членом Finproject Group, крупнейшим итальянским игроком на глобальном рынке сшиваемых полиолефиновых композиций, продуктов экструзии и литья под давлением.