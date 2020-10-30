28 октября 2020 года представители НИК D1 РНК СИГРЭ приняли участие в работе круглого стола «Управление проектами и рисками на предприятии».

Организаторами мероприятия выступили УНЦ ФСК-МЭИ и ЦПП «Электроэнергетика» НИУ «МЭИ».

По средствам видеоконференцсвязи в работе круглого стола приняли участие представители ПАО «Россети», ООО «Масса» (завод «Изолятор»), ООО «Изолятор-АКС», АО "РПКБ", ЗАО "КАНОНФАРМА ПРОДАКШН", ООО "Научно-производственное предприятие Биотех-М", ООО "ХИМСТРОЙ", АО «Региональная Энергетическая Компания».

Учебно-научный центр ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭИ (УНЦ ФСК-МЭИ) представляет собой современную образовательную базу, где проходят обучение как будущие, так и уже работающие сетевики. К работе со студентами института и сотрудниками ФСК привлечены сразу три кафедры МЭИ: техники и высоких напряжений, электрических сетей и систем релейной защиты и автоматики.

ЦПП «Электроэнергетика», являясь структурой НИУ «МЭИ», предлагает полный перечень возможностей в реализации стандартных и уникальных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки по направлению «Электроэнергетика и электротехника», а также по направлению «Менеджмент» в сфере управления проектами.

С докладом на тему «Управление проектами и рисками на предприятии. «Изолятор-АКС». Кабельная арматура» выступил директор производственно-технической службы завода «Изолятор» Дмитрий Лопатин. В открытой дискуссии также приняли участие директор Московского отделения завода «Изолятор», координатор НИК D1 РНК СИГРЭ Владимир Устинов и заместитель генерального директора ООО «Изолятор-АКС» Эллада Исмайлова.

Круглый стол проводился в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ 2019-2020 гг. и стал площадкой по обмену опытом для специалистов и руководителей электросетевых и промышленных предприятий.