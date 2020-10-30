«Россети Северный Кавказ» успешно завершают реализацию мероприятий инвестиционной программы 2020 года на территории Ставропольского края.

Общий объем капитальных вложений по итогам 9 месяцев превысил 389 млн рублей. Из этой суммы 75 млн рублей направлено на обеспечение технологического присоединения льготной категории заявителей (с максимальной мощностью до 150 кВт). В данном сегменте специалистами филиала «Ставропольэнерго» введено в эксплуатацию около 42 км линий электропередачи и почти 5 МВА трансформаторной мощности.

Кроме того, за отчетный период региональными энергетиками обеспечено строительство и реконструкция более 94 км линий электропередачи, что в два раза превысило плановый показатель (46,62 км). Введено более 12 МВА трансформаторной мощности при плане 8,57 МВА.

Среди завершенных крупных инвестпроектов следует отметить выдачу мощности в объеме 4 МВт крупному заводу по производству семян – «Долина семян» в Изобильненском районе. Для присоединения основного источника электроснабжения важного объекта агропромышленного комплекса построена воздушно-кабельная линия электропередачи 35 кВ протяженностью более 9 км от воздушной линии «Путь Ленина - Передовая» до подстанции 35 кВ «Маяк» с установкой реклоузера (устройства автоматического управления и защиты воздушных линий электропередачи).

До конца года будет реализован еще один масштабный инвестпроект - строительство подстанции 35/10 кВ «Верхнерусская» в Кочубеевском районе. В настоящее время на объекте завершаются строительные работы, установлен силовой трансформатор мощностью 6,3 МВА. Выполнен монтаж комплектного распределительного устройства 10 кВ, ведется переустройство воздушных линий электропередачи.

Ввод в эксплуатацию нового объекта будет способствовать повышению надежности работы электросетей и качества электроснабжения порядка 102 тысяч жителей, а также социально значимых учреждений и промышленных предприятий города Михайловска, сел Верхнерусское и Нижнерусское.