В Крыму начали строительство водовода для снабжения Симферополя

Строительство водовода протяженностью около 19 км для обеспечения питьевой водой Симферополя началось в Белогорском районе Крыма, сообщил в четверг во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня в рамках рабочей поездки посетил Бештерек-Зуйский водозабор, где начато строительство нового водовода общей протяженностью около 19 км. Кроме того, на данный момент активно функционируют три скважины, чей общий дебет равен 11 тыс. кубометров воды в сутки. Принято решение о бурении дополнительных трех скважин и, соответственно, доведении дебета до 22 тыс. кубометров воды в день", - сообщил Аксенов.

По его словам, рабочий запуск воды предполагается к концу весны 2021 года.

Аксенов также сообщил, что с Вилинского водозабора в Бахчисарайском районе, где бурятся пять скважин, планируется подать в Симферополь дополнительные 15 тысяч кубометров воды.