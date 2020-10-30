В рамках программы цифровизации Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) стартовал проект разработки и внедрения информационной системы поддержки эксплуатации атомных электростанций.

Планируется, что информационная система будет внедрена к концу 2024 года на девяти российских АЭС, а в перспективе может использоваться и на зарубежных атомных станциях российского дизайна.

Система поддержки эксплуатации АЭС будет представлять собой единую информационную платформу, которая объединит процессы оперативной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, инженерной поддержки, управления ресурсами и документацией и будет интегрирована с другими информационными системами «Росэнергоатома», влияющими на производственные процессы эксплуатации АЭС.

Система позволит осуществлять сбор данных о различных объектах, в том числе и для создания цифровых двойников оборудования, а также внедрить цифровую систему контроля производства: обходы с использованием мобильных устройств, контроль прохождения маршрутов обхода и др.

Проект будет реализован в два этапа на девяти российских АЭС. Первый этап, запланированный на 2020-2023 гг., затронет Балаковскую, Белоярскую, Кольскую, Ростовскую и Смоленскую АЭС, а в 2023 - 2024 гг. - Калининскую, Курскую, Ленинградскую и Нововоронежскую АЭС.

«Этот проект является ключевым элементом программы цифровизации Концерна «Росэнергоатом». Его реализация позволит нам повысить эффективность работы атомных станций и снизить удельные затраты на выработку электроэнергии. В целом внедрение таких масштабных цифровых систем и их интеграция в единый Шаблон эксплуатации помогут нам в перспективе ближайших лет стать глобальным центром компетенций и технического консалтинга для всех компаний, эксплуатирующих АЭС российского дизайна», - подчеркнул генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров.