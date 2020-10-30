НАО «Региональная строительная компания Краснодарского края» взялась за достройку первых двух проблемных домов в Краснодаре. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе правительства региона, уточнив, застройщик создан краевыми властями.

«Это государственная компания, поэтому сейчас должен быть новый уровень качества и количества по срокам достройки домов обманутых дольщиков. Решение вопросов с обманутыми дольщиками — это социальная проблема, а не способ получения прибыли», — отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По данным пресс-службы, госкомпания займется достройкой ЖК «Иван да Марья» и ЖК «Парусная регата» в Краснодаре. Всего в двух жилых комплексах заключено более 1000 договоров участия в долевом строительстве. Компания будет достраивать проблемные объекты совместно с краевым Фондом защиты прав дольщиков. В ближайшее время застройщику передадут еще несколько проблемных объектов.

В пресс-службе отметили, что до конца 2020 года в Краснодаре планируется достроить 38 проблемных домов на 4086 квартир. Кроме того, по семи объектам осуществляются выплаты компенсаций за счет средств Федерального фонда защиты прав дольщиков. На октябрь 2020 года выплачено 90% компенсаций.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года в Краснодаре введено в эксплуатацию 27 проблемных домов на 5038 квартир. С 2017 года по 2019 год в краевом центре достроили 142 проблемных объекта. Ключи от долгожданных квартир получили 26,2 тысячи человек.