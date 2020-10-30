Выполнен пробный пуск турбины энергоблока № 1 Белорусской АЭС

30 октября 2020 года на Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») специалисты выполнили одну из самых важных операций на этапе подготовки блока к началу выработки электроэнергии - вывод на номинальные обороты холостого хода (без включения в сеть) роторов турбоагрегата. Момент начала их вращения специалисты называют «толчком турбины».

«Турбоагрегат в соответствии с программой испытаний выведен на номинальные обороты. Все показатели, включая вибрационное состояние, в норме, что позволяет нам приступить к программе испытаний турбины (на холостом ходу) и генератора перед включением в сеть», - подвел итог прошедшего события вице-президент, директор проекта по сооружению Белорусской АЭСАО ИК «АСЭ» Виталий Полянин.

График пуска первого энергоблока Белорусской АЭС стартовал 7 августа 2020 года, когда в корпус реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. 11 октября на этапе физического пуска реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности (менее 1% от номинальной мощности). Всего на этапе физического пуска было выполнено более 50 физических измерений, подтвердивших соответствие ядерно-физических характеристик реакторной установки проектным. 23 октября 2020 года ГП «Белорусская АЭС» и АО ИК «АСЭ» (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») получили разрешение МЧС Республики Беларусь на выполнение работ по этапной программе энергетического пуска энергоблока № 1.

В настоящее время на блоке идет поэтапный ступенчатый подъем мощности до 40%. В ближайшие дни на оборудовании и технологических системах будет проведена серия испытаний, предусмотренных программой ввода энергоблока в эксплуатацию. После этого энергоблок № 1 будет включен в сеть и начнет выдавать в единую энергосистему Республики Беларусь первые киловатт-часы.