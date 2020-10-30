В окрестностях д. Узян Белорецкого района Башкирии продолжается строительство ВЛ 110 кВ «Узян – Байназарово». Заказчиком и генеральным подрядчиком строительства выступают, соответственно, ООО «Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерние компании АО «БЭСК», входящего в АФК «Система»).

Новая ЛЭП предназначена для повышения надежности электроснабжения Бурзянского и южной части Белорецкого районов. Эти два района относятся к самым высокогорным и труднодоступным в республике. С 1950-х годов электроснабжение обеспечивается благодаря одной единственной ВЛ 110 кВ «Белорецк – Тукан – Авзян – Байназарово – Бурзян». Чтобы оптимизировать топологию сетей необходимо построить резервирующую линию электропередачи. Именно такой и должна стать ВЛ 110 кВ «Узян – Байназарово», благодаря которой можно будет проводить аварийные и плановые работы на одной из ЛЭП, а другая при этом будет обеспечивать электроэнергией потребителей. Особенно это актуально для зимнего периода. Дело в том, что горная часть региона находится в VII районе гололедных нагрузок, т.е. провода и грозотросы ЛЭП склонны к образованию на них гололедно-изморозевых отложений, что чревато обрывом проводов. Для исключения негативных последствий от появления наледи на проводах за состоянием ВЛ 110 кВ «Белорецк – Тукан» ведется постоянный контроль с помощью автоматической информационной системы контроля гололедных нагрузок (АИСКГН) и при необходимости ВЛ выводится в ремонт для проведения плавки гололедных отложений. На новой ВЛ 110 кВ «Узян – Байназарово» она также будет смонтирована. АО «БЭСК» является одним из лидеров отрасли по применению АИСКГН.

Протяженность строящейся ВЛ 110 кВ «Узян – Байназарово» составит 57,2 км. Всего будет установлено 417 опор, из них 84 – металлические и 333 – железобетонные. С учетом горного рельефа местности расстояние между опорами составит до 320 м. Это важно, в частности, для перехода через ручьи Большой и Малый Апшак, являющимися особо охраняемой природной территорией (ООПТ) «Апшак», где находится крупная популяция краснокнижных речной форели и европейского хариуса. Также проектом предусмотрено два перехода ЛЭП через р. Белая, четыре перехода через автодорогу «Белорецк – Старосубхангулово», переход через магистральный газопровод высокого давления. Для прокладки трассы будет вырублено 242 га лесных просек.

Проектно-изыскательские работы по строительству ЛЭП стартовали в 2018 году, сдача высоковольтной линии электропередачи в эксплуатацию планируется в 2022 году. Проектная стоимость строительства составляет 327,5 млн. рублей. Строящаяся ВЛ существенно поднимет надежность электроснабжения потребителей Бурзянского и южной части Белорецкого районов.

На снимке: установка опоры на строящейся ВЛ 110 кВ «Узян – Байназарово».