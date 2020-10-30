RusCable Review #58 - Электродельфин, Voltex, МФЭС,
30 октября 2020, 10:55
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, КОНФЕРЕНЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика
Информируем вас о продолжении приёма заявок и тезисов докладов для участия в XXVII Международной научно-технической конференции «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», которая пройдет 11 – 12 марта 2021 года в НИУ «МЭИ» (кроме секций 58, 59 и 60, работа которых запланирована в других городах).
До 8 ноября 2020 года студенты и аспиранты могут подать заявку на участие в русскоязычной секции конференции и загрузить тезис доклада. Тезисы докладов конференции публикуются в электронном виде с присвоением ISBN, регистрацией издания в Книжной палате и размещаются в системе РИНЦ. Требования к тезисам докладов размещены на сайте конференции reepe.mpei.ru в разделе «Участникам».
Научные направления:
До 15 ноября 2020 года принимаются заявки на участие в англоязычной секции конференции «The 3rd IEEE 2020 International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering». Данная секция поддерживается сообществом Industry Applications Society (IAS), что позволяет докладам, успешно прошедшим рецензирование в данном разделе, опубликоваться в IEEE Xplore Digital Library с индексацией в Scopus. Подробнее об условиях на странице сайта.
IEEE-секция:
Участие в конференции - отличный шанс получить дополнительные баллы для поступления в аспирантуру и магистратуру!
Оргкомитет Международной научно-технической конференции «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»: istc@mpei.ru, 8(495)362-70-12.
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