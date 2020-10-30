Информируем вас о продолжении приёма заявок и тезисов докладов для участия в XXVII Международной научно-технической конференции «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», которая пройдет 11 – 12 марта 2021 года в НИУ «МЭИ» (кроме секций 58, 59 и 60, работа которых запланирована в других городах).

До 8 ноября 2020 года студенты и аспиранты могут подать заявку на участие в русскоязычной секции конференции и загрузить тезис доклада. Тезисы докладов конференции публикуются в электронном виде с присвоением ISBN, регистрацией издания в Книжной палате и размещаются в системе РИНЦ. Требования к тезисам докладов размещены на сайте конференции reepe.mpei.ru в разделе «Участникам».

Научные направления:

Радиотехника и электроника; Информационные технологии; Безопасность и информационные технологии; Электротехника, электромеханика и электротехнологии; Техносферная безопасность; Экономика и менеджмент; Энергетика и экономика предприятий; Ядерная энергетика и теплофизика Теплоэнергетика; Энергетическое машиностроение; Электроэнергетика; Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии; Промышленный и медиа дизайн; Электроэнергетика в военном деле.

До 15 ноября 2020 года принимаются заявки на участие в англоязычной секции конференции «The 3rd IEEE 2020 International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering». Данная секция поддерживается сообществом Industry Applications Society (IAS), что позволяет докладам, успешно прошедшим рецензирование в данном разделе, опубликоваться в IEEE Xplore Digital Library с индексацией в Scopus. Подробнее об условиях на странице сайта.

IEEE-секция:

Power, Energy and Industry Applications; Components, Circuits, Devices and Systems; Computing and Processing; Engineering Profession; Fields, Waves and Electromagnetics; General Topics for Engineers; Signal Processing and Analysis; Transportation.

Участие в конференции - отличный шанс получить дополнительные баллы для поступления в аспирантуру и магистратуру!

Оргкомитет Международной научно-технической конференции «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»: istc@mpei.ru, 8(495)362-70-12.