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Приглашаем принять участие в опросе о работе с молодыми талантами

Приглашаем принять участие в опросе о работе с молодыми талантами

30 октября 2020, 13:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ИНДУСТРИЯ 4.0
Отрасль: Электроэнергетика 

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В связи с подготовкой к участию представителей РНК СИГРЭ в работе круглого стола «Кадры для «Индустрии 4.0» - новые компетенции и формы занятости», который состоится в рамках международного форума «Электрические сети - 2020» (1-4 декабря 2020 года), предлагаем пройти краткий опрос о работе с молодыми талантами.

Важными темами обсуждения круглого стола станут практики привлечения, развития и удержания высокоэффективных молодых сотрудников в энергетическом комплексе, а также новые компетенции, которыми необходимо владеть сотруднику в «Индустрии 4.0».

Приглашаем вас принять участие в опросах на темы «Лучшие практики управления талантами» и «Какие компетенции необходимы персоналу в цифровой реальности?».

Целью первого опроса является понимание того, что привлекает талантливых молодых сотрудников при выборе работодателя, какие условия способствуют эффективной работе, а какие демотивируют.

Цель второго опроса - выявить ключевые компетенции и навыки, необходимые для эффективной работы в цифровой экономике.

Результаты опросов будут представлены во время круглого стола.

Ссылки для прохождения опросов:

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