"Россети Тюмень" подготовят кадры для цифровой трансформации

«Россети Тюмень» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве с департаментом образования ХМАО-Югры и БУ «Нижневартовский политехнический колледж». Документ направлен на качественное развитие процесса обучения специалистов-энергетиков.

Подписание знакового для сферы среднего образования Югры документа состоялось на базе Нижневартовского политехнического колледжа, которое готовит работников для энергетической отрасли. Зачастую, выпускники проходят длительный процесс адаптации при устройстве на работу. Сейчас во время производственных практик они будут максимально погружаться в ту среду, в которой им предстоит работать, чтобы стать частью компании уже сегодня. В рамках соглашения «Россети Тюмень» включится в процесс подготовки энергетиков в полную мощь: действующие сотрудники в качестве наставников и кураторов будут помогать перспективным подросткам в их исследовательской работе, также значительно расшириться практическая часть обучения. Именно этого ждут и сами студенты. Самые успешные из них станут участниками стипендиальной программы компании «Россети Тюмень», а в будущем – работниками предприятия.

«Сейчас идёт внедрение инновационных технологий на производствах. Я не хочу, чтобы мои студенты отставали от этого. Мы движемся вперед и разворот работодателя в нашу сторону – это хорошо, это новый импульс к развитию», – отметила Галина Михайлова, директор БУ «Нижневартовский политехнический колледж».

Для качественной подготовки кадров на базе нижневартовского филиала «Россети Тюмень» действительно созданы все условия. В столице Самотлора расположен уникальный учебно-тренировочный полигон. Именно эта площадка ежегодно используется для оценки уровня профессиональной подготовки персонала, повышения качества и безопасности работ и обмена передовым опытом в формате соревнований профмастерства. Полигон оснащен современными тренажёрами и оборудованием, которое используют в своей работе энергетики.

«Очень важно в рамках цифровой трансформации изменить подходы к обучению и мотивации работников. Классическое обучение раньше состояло из теоретической и практической подготовки. Знаменитое выражение – теория без практики мертва. Между тем, сегодня уже существуют новые подходы к обучению, например, с применением технологий виртуальной реальности, когда работники или студенты имеют возможность приобретать практические навыки, не покидая учебные аудитории. Тем более, что этот процесс очень интересный, молодые люди должны с интересом учиться и с желанием, и это также будет способствовать повышению качества подготовки персонала», – отметил Сергей Фролов, и. о. первого заместителя генерального директора АО «Россети Тюмень».

К слову, о карьере: ежегодно в ряды работников нижневартовского филиала «Россети Тюмень» принимаются выпускники образовательных учреждений, проходившие практику на предприятии. Их количество ежегодно растёт: только в этом году в Нижневартовские электрические сети устроились 10 молодых специалистов.