2 ноября 2020 года в Гостином дворе состоялось вручение наград победителям VII Всероссийского конкурса лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая будущее». Проект Системного оператора и фонда «Надежная смена» - «Электроэнергетика глазами молодежи» стал призером в номинации «Лидеры будущего».

Организатором конкурса выступает Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. За шесть лет конкурс стал авторитетной площадкой для выявления и признания наиболее успешных практик и подходов крупнейших работодателей России к работе с социально значимыми вопросами регионального, федерального и глобального уровней. C 2019 года конкурс расширил свой тематический фокус и собирает лучшие практики российского бизнеса в сфере образования и профориентации, поддержки культуры, спорта и туризма, а также других социально значимых направлений.

В этом году помимо АО «СО ЕЭС» свои проекты на конкурс представили ПАО «Компания «Сухой», АО «СУЭК», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Благотворительный фонд «СИНАРА», АО «Газпромбанк», АО «Концерн Росэнергоатом», АО «Мособлгаз», ПАО «СИБУР Холдинг», ООО «Газпром трансгаз Югорск», Трубная металлургическая компания, Госкорпорация «Роскосмос», АНО ДПО «Техническая академия Росатома». Все проекты рассматривало и оценивало жюри, в состав которого вошли представители ведущих российских компаний и некоммерческих организаций.

Награда в номинации «Лидеры будущего» присуждается за создание системных программ по работе со школьниками и студентами в целях получения профессиональных компетенций и профессионально-социальной адаптации детей и молодежи. Победивший в этой номинации проект Системного оператора и фонда «Надежная смена» – конференция «Электроэнергетика глазами молодежи» – проводится ежегодно с 2009 года на базе одного из ведущих технических вузов страны и является на сегодняшний день крупнейшим молодежным научно-техническим мероприятием в сфере электроэнергетики. За 11 лет участниками конференции стали более трех тысяч студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов электроэнергетической отрасли.