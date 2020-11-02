Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости строительства интерната средней специальной музыкальной школы, которая станет частью театрально-образовательного комплекса, расположенного на острове Русский во Владивостоке. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Строящийся на острове Русский театрально-образовательный комплекс - уникальный просветительский проект Фонда «Национальное культурное наследие», воплощающий идею расширения культурного пространства России. Он реализуется в рамках выполнения особого поручения президента России Владимира Путина, направленного на создание условий по доступу граждан к лучшим достижениям отечественной культуры для граждан страны.

В комплексе планируется разместить филиал Московской государственной академии хореографии, жилой комплекс для проживания преподавателей и артистов, а также филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, интернаты и общежития для учащихся. Осуществление этого проекта закрепит за Владивостоком статус туристического и культурного центра региона.

Год назад Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство на острове Русский интерната для учащихся средней специальной музыкальной школы на 250 мест. Теперь Главгосэкспертиза выдала заключение по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости проекта.

На первом этаже четырехэтажного здания интерната общей площадью 9024 кв.м. обустроят вестибюль, зону отдыха, административные, бытовые и служебные помещения и медпункт. Со второго по четвертый этажи расположат двухместные жилые комнаты, оснащенные санузлом и душевой. На этажах оборудуют комнаты приема пищи, зоны отдыха, игровые и помещения для самоподготовки. Из здания интерната в корпус музыкальной школы ученики смогут попасть по теплому переходу.

В интернате будут созданы все необходимые условия для беспрепятственного и удобного пребывания, передвижения и эвакуации людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе - три универсальных жилых блока на первом этаже. В числе многочисленных приспособлений для комфортного пребывания в интернате инвалидов оборудуют и те, что рассчитаны на людей с нарушением зрения: здесь выполнят контрастную маркировку прозрачных полотен дверей, стен и ограждений, а также установят на лестницах предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Для эвакуации на каждом этаже организуют зоны безопасности.

Финансирование строительства планируется осуществлять полностью за счет средств Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие». Проектную документацию подготовило ООО «Стройгазмонтаж».

Фото: ООО «ПИ «АРЕНА»