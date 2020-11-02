"Россети Тюмень" готовы к зимним нагрузкам

Все филиалы компании «Россети Тюмень» завершили подготовку к работе в осенне-зимний период 2020/2021. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, энергетикам удалось полностью выполнить намеченные мероприятия по обеспечению надёжного функционирования сетей. На техобслуживание и ремонт оборудования компания направила более 4 млрд рублей.

В рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок для повышения надежности и качества энергоснабжения компанией реализован полный комплекс мероприятий. Выполнен ремонт 2 173 км линий электропередачи мощностью 35 кВ и выше, 118 трансформаторов, что на 20 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 100 % сформирован запас оборудования, обеспечена полная готовность персонала к аварийно-восстановительным работам (264 бригады, в том числе 14 мобильных, более 1 720 сотрудников). Подразделения компании укомплектованы необходимой автомобильной и спецтехникой (963 единицы). В резерве на случай нештатных ситуаций находятся 74 передвижных источника питания общей мощностью 11,4 МВт.

Улучшены показатели надёжности «Россети Тюмень»: продолжительность и частота прекращения передачи электроэнергии на точку поставки сокращены за три года в 4,5 и 2 раза соответственно. Количество технологических нарушений c перерывами электроснабжения потребителей уменьшилось почти на 40 %.

Ранее о готовности группы компаний «Россети» к предстоящему осенне-зимнему периоду Министру энергетики РФ Александру Новаку и Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву доложил генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.