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Системный оператор штата Нью-Йорк отменяет особые условия, установленные на рынке мощности для потребителей с управляемым спросом

Системный оператор штата Нью-Йорк отменяет особые условия, установленные на рынке мощности для потребителей с управляемым спросом

2 ноября 2020, 15:30
Рубрика: За рубежом
Метки: США, NYISO
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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По решению Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC) США системный оператор штата Нью-Йорк NYISO прекратит применять изъятия из общих правил участия в рынке мощности, установленные для потребителей с управляемым спросом – Demand Response (DR), т.к. комиссия отменила особые условия, которые позволяли этим объектам участвовать в торгах на поставку мощности с заявками ниже минимальных ценовых порогов, действующих для заявок от объектов генерации.

Оплата распределительными компаниями услуг потребителей с управляемым спросом, привлекаемых для участия в снижении пиковых нагрузок в рамках программ снижения нагрузки в распределительных сетях (Commercial System Distribution Load Relief Programs, CSRP), раньше не учитывалась при расчете минимально допустимых ценовых предложений. Включение этих платежей в расчет означает, что участвующие в рынке мощности DR-объекты должны будут подавать заявки с более высокой ценой на мощность, что делает их менее конкурентоспособными.

Сторонниками «экологически чистой» энергетики распоряжение FERC рассматривается как очередная попытка федерального регулятора блокировать решения, которые штат Нью-Йорк принимает в отношении собственных энергоресурсов. Для других производителей электроэнергии, наоборот, новые требования выравнивают ситуацию на энергорынке, гарантируя, что цены точно отражают реальные расходы всех участников, и FERC правильно пришла к выводу, что платежи в рамках CSRP должны приниматься во внимание, так как фактически представляют собой затраты на поддержание резервов мощности в целях снижения пиковых нагрузок.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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