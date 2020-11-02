10-11 декабря 2020 года в Москве (ВДНХ, Павильон 55) в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» пройдёт мероприятие «Декарбонизация как главный тренд и обязательное условие устойчивого развития энергетики». В рамках делового события также будет организована выставочная экспозиция «Мы наполняем жизнь энергией. Изменим будущее уже сейчас!». Организаторы: Фонд Росконгресс совместно с партнером Форума РЭН – «Сименс Энергетика».

В условиях, когда экологические цели становятся неотъемлемой частью стратегии и политики не только ключевых игроков энергетического рынка, но и стран в целом, особую актуальность приобретают следующие вопросы: Какой будет энергосистема будущего? Как подготовиться к грядущим изменениям энергетического ландшафта? Почему декарбонизация выходит на первый план и какова её роль в становлении новой энергосистемы? Что нужно сделать уже сегодня, чтобы сохранить конкурентоспособность в будущем?

На эти и другие вопросы, в уникальном для отрасли инновационном формате цифровой демо-визуализации с эффектом полного погружения, ответят эксперты «Сименс Энергетика», а также представители других энергетических корпораций. Наглядно продемонстрируют на базе последних аналитических данных, что лежит в основе тенденции декарбонизации и почему она так важна.

Мероприятие будет доступно в онлайн-формате на сайте Форума «РЭН» https://rusenergyweek.com/.

Последние технологии и новейшие решения для всех сегментов энергетического рынка, на примерах самых выдающихся референтных проектов в мире, будут представлены на экспозиции «Сименс Энергетика» в формате крупномасштабного виртуального 5D кинотеатра 360 градусов с полным эффектом присутствия внутри фильма.

Экспозицию можно будет увидеть непосредственно на стенде компании в павильоне 55 на ВДНХ, предварительно пройдя регистрацию: https://rew-registration.siemens.ru/booth/.

Также виртуальный стенд «Сименс Энергетика» будет доступен на сайте компании в дни проведения мероприятия: https://rew-booth.siemens.ru/.