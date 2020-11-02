 
Модернизация

"Россети Кубань" повысит надежность энергоснабжения 300 тысяч потребителей

Россети Кубань повысит надежность энергоснабжения 300 тысяч потребителей

2 ноября 2020, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» сверх плана ремонтной программы отремонтируют участок воздушной линии электропередачи 110 кВ «Промзона – Курганная» в Кошехабльском районе Адыгеи. ЛЭП обеспечивает электроэнергией 300 тысяч потребителей, а также ряд социальных объектов Белореченского, Курганинского районов Краснодарского края, Гиагинского и Кошехабльского районов Республики Адыгея.  

Энергетики выполнят замену 700 устаревших фарфоровых изоляторов и проведут полное техническое обслуживание участка ЛЭП.  Новые изоляторы из закаленного стекла, которые установят специалисты, имеют ряд эксплуатационных и технических преимуществ: повышенную механическую прочность, устойчивость к перепадам температур и воздействию внешней среды.

– Этот объект имеет ключевое значение, так как обеспечивает электроэнергией население четырех аграрных районов Кубани и Адыгеи. Ремонтные мероприятия проводятся без отключения потребителей и направлены на повышение надежности работы высоковольтной линии во время пиковых нагрузок на энергосистему в осенне-зимний период, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.    

В рамках ремонтной программы 2020 года специалисты Адыгейских электрических сетей уже выполнили замену более 20 тысяч изоляторов на воздушных линиях электропередачи высокого и низкого напряжения и превысили плановые показатели на 10%. 

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения свыше 520 тыс. человек. 

В зоне ответственности Адыгейских электрических сетей 59 подстанций 35-110 кВ и 2097 трансформаторных пункта напряжением 6-10/0,4 кВ. Общая установленная мощность – 971 МВА. Общая протяженность линий электропередачи составляет 8977 км.

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Источник: Россети Кубань

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