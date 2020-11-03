Exante – брокер, которому можно доверять: отзывы

Фондовый рынок – одно из направлений деятельности, которое требует не только внимания, но и подбора правильного партнера, который будет надежной опорой. Найти такого с каждым годом все сложнее, ведь появляется много сомнительных компаний. Но это однозначно не про Exante отзывы об этом брокере рассмотрим внимательней.

Регулирование деятельности Эксанте

Однозначно выбирать можно только того партнера, который готов предложить деятельность в законном поле. Для этого нужно иметь лицензию от одного из регуляторов. В Exante с этим все в порядке, ведь лицензия выдана Мальтой, Кипром, Великобританией и Гонконгом.

За счет того, что место регистрации Мальта, брокер подчиняется законодательству Европы в сфере оказания финансовых услуг. Это значит, что защита прав инвесторов регламентируется директивой Европейского Союза MiFID.

Если обратиться к отзывам профессиональных трейдеров, которых на данный момент очень много среди клиентов компании, то они утверждают, что за все время работы с Эксанте им не приходилось сталкиваться с мошенничеством со стороны брокера.

Инструменты и условия работы

Если с лицензиями все в порядке, то следующий логичный пункт в чек-листе подбора брокера – это изучение условия работы и того, что собственно он предлагает трейдеру, на чем можно заработать. В арсенале Exante насчитывается 150 тысяч инструментов и это акции, облигации, фьючерсы, опционы, промоакции, валютные пары, драгоценные металлы.

Что касается условий торговли, то тут все предельно прозрачно. Компания взимает комиссию только за торги и вывод средств. Все остальное не нужно дополнительно оплачивать. Причем вы не обнаружите никаких скрытых платежей, комиссий или чего-то еще. К примеру, в отличие от других брокеров, тут нет платежа за ведение счета.

Также приятная особенность – отсутствие ограничений на размер транзакций и количество используемых инструментов. Торговать можно чем угодно и любой суммой.

Важный момент – все инструменты доступны для применения с единого мультивалютного счета. И это еще не все, ведь есть версия для ПК, которой особенно удобно пользоваться и мобильная версия, которая открывает доступ к торгам в любое время и в любом месте, где есть доступ к интернету.

Решение технических трудностей

В любой работе, которая ведется через интернет, могут возникать технические проблемы, да и вообще новичкам иногда нужно разъяснение многих моментов. Тем, кому доводилось общаться с саппортом оценили качество обслуживания. Первый момент – удалось решить проблему быстро, в том числе техническую. А все за счет наличия 400 серверов по всему миру.

Также отмечается продуктивность службы поддержки в плане решение проблем касающихся разъяснения деталей работы. Это уже показывает сотрудником настоящими профессионалами, которые точно знают что делают.

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