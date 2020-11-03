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На Батырбайском месторождении обустроят новые площадки добычи нефти и попутного газа

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России изучил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство и обустройство скважин Батырбайского месторождения нефти и газа. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Батырбайское месторождение, открытое в 1960 году и расположенное в 120 км от Перми в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, по запасам углеводородов относится к разряду крупных. Лицензией на разработку владеет ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Сейчас здесь ведут работы по развитию промысловой инфраструктуры для добычи и транспорта нефти и попутного газа.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство кустов скважин Батырбайского месторождения. Реализация проекта пройдет поэтапно. Проектируемые объекты предназначены для добычи нефти и попутного нефтяного газа, а также для транспорта углеводородного сырья по нефтегазосборным сетям.

На обустраиваемых кустовых площадках планируется строительство добывающих и нагнетательных скважин с размещением оборудования и сооружений для их строительства и последующей эксплуатации. Кроме того, здесь построят нефтегазосборные трубопроводы и нагнетательные водоводы. До кустовых площадок проведут воздушные линии электропередачи ВЛ-6 кВ.

Для обеспечения технологической и производственной связи между возводимыми объектами и для подъезда пожарной техники предусмотрены транспортные проезды и разворотные площадки.

Проектная организация – ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми).

Фото: d-kvadrat.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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