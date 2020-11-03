Группа компаний (ГК) «Самолет» может построить один из крупнейших жилых комплексов на юго-востоке Московской области. Об этом пишет газета «Ведомости», уточняя, что девелопер на момент публикации ведет переговоры о застройке участка рядом с д. Калиновка.

По данным издания, на участке в 8 км от МКАД между трассой М4 «Дон» и Каширским шоссе появятся восемь жилых кварталов, высота зданий составит до 17 этажей. Общая площадь застройки равна 1,38 млн кв. метров. Помимо жилья девелопер построит школы, детсады и поликлинику. Представитель группы от комментариев газете отказался.

В публикации отмечается, что земельный участок площадью 156,7 га под застройку находится у «Самолета» в собственности. Ранее, 29 октября этого года, девелопер провел IPO, на котором продал инвесторам 5% акций за 2,9 млрд рублей. В ходе подготовки к IPO компания Cushman & Wakefield оценила активы «Самолета» более чем в 200 млрд рублей.

Справочно:

ГК «Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в Москве и Подмосковье. Основными акционерами компании являются миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. Выручка компании по итогам первого полугодия 2020 года составила 22,7 млрд рублей, чистая прибыль – 688 млн рублей.