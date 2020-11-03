3 ноября в 12:03 первый энергоблок Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») поколения III+ с реактором ВВЭР-1200 впервые синхронизирован с сетью и выдал первые киловатт-часы электрической энергии в единую энергосистему Республики Беларусь.

«Поступление первых «атомных» киловатт-часов электрической энергии в единую энергосистему Беларуси – историческое событие, знаменующее начало атомной эры для республики. Это стало возможным благодаря длительной и продуктивной работе большой команды белорусских и российских специалистов. Несомненно, до ввода блока в промышленную эксплуатацию предстоит еще много работы, но уже сегодня можно говорить об успехе проекта Белорусской АЭС, первой атомной станции поколения III+, сооруженной по российским технологиям за пределами России», - сказал, комментируя значимое событие, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Проект АЭС-2006, на основе которого сооружалась Белорусская АЭС - один из самых перспективных и востребованных на международном атомном рынке. Сегодня основными заказчиками АЭС с энергоблоками поколения III+ с реакторами ВВЭР-1200 российского дизайна уже стали Финляндия, Венгрия, Турция, Бангладеш, Китай и другие страны. И это красноречивее любых слов подтверждает надежность и эффективность российских атомных технологий», - подчеркнул генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом», первый вице-президент по сооружению АО ИК «АСЭ» Андрей Петров.

7 августа 2020 года в активную зону реактора блока № 1 была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. Затем, 11 октября, на этапе физического пуска реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности (менее 1% от номинальной). 23 октября 2020 года ГП «Белорусская АЭС» и АО ИК «АСЭ» (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») получили разрешение МЧС Республики Беларусь на выполнение работ по этапу энергетического пуска, которые предусматривают постепенный подъем мощности реакторной установки от 1% до 50% от номинальной, включение энергоблока в единую энергосистему Республики Беларусь и проведение динамических испытаний на уровне мощности реакторной установки 50%. Завершить работы по этому этапу программы ввода энергоблока в эксплуатацию планируется в начале декабря 2020 года, после чего начнется этап опытно- промышленной эксплуатации. Ввод энергоблока № 1 Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года.

Энергоблок № 1 Белорусской АЭС стал первым действующим блоком новейшего поколения III+, сооруженным по российским технологиям за рубежом. В настоящее время три энергоблока подобного типа успешно эксплуатируются в России: два на Нововоронежской АЭС и один - на Ленинградской АЭС. 22 октября состоялось первое включение в сеть четвертого российского энергоблока поколения III+ - блока № 6 Ленинградской АЭС.

В сравнении с энергоблоками предыдущего поколения с реактором ВВЭР-1000, инновационный энергоблок поколения III+ с реактором ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его безопасность и экономические характеристики. В проекте реализован полный комплекс технических решений, позволяющих обеспечить безопасность работы энергоблока и исключить выход радиоактивных продуктов в окружающую среду. В частности, энергоблок оснащен двумя защитными оболочками. Внутренняя защитная оболочка обеспечивает герметичность объема, где расположена реакторная установка. Внешняя оболочка способна противостоять природным и техногенным воздействиям, включая смерчи, ураганы, землетрясения и т.д. Пассивные системы безопасности энергоблока способны функционировать даже в случае полной потери электроснабжения и могут выполнять все функции обеспечения безопасности без участия активных систем и вмешательства оператора. Система пассивного отвода тепла (СПОТ) обеспечивает длительный отвод тепла от активной зоны реактора в условиях отсутствия всех источников электроснабжения, при необходимости включается без постороннего вмешательства и работает под влиянием исключительно природных факторов. Благодаря гидроемкостям первой и второй ступени в случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда давление в первом контуре падает ниже определенного уровня, происходит подача жидкости в реактор и охлаждение активной зоны. Таким образом, ядерная реакция гасится большим количеством борсодержащей воды, поглощающей нейтроны. В нижней части защитной оболочки энергоблока, в соответствии с проектом, установлено устройство локализации расплава (УЛР), или «ловушка» расплава, предназначенное для локализации и охлаждения расплава активной зоны реактора в случае гипотетической аварии, которая может привести к повреждению активной зоны реактора. «Ловушка» позволяет сохранить целостность защитной оболочки, и тем самым исключить выход радиоактивных продуктов в окружающую среду даже при гипотетических тяжелых авариях. Кроме этого, мощность реакторной установки выросла на 20%, значительно снижено количество обслуживающего персонала, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза - с 30 до 60 лет - с возможностью продления еще на 20 лет.

Комплектным поставщиком ключевого оборудования ядерного острова для Белорусской АЭС является АО «Атомэнергомаш» (Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом»). Тепловыделяющие сборки изготовлены Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ» на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК»), уровень обогащения варьируется от 1,3% до 4,4%.

В настоящее время «Росатом» является признанным мировым лидером и единственной в мире компанией, реализующей серийное строительство атомных электростанций за рубежом. В мире российскому дизайну уже построено 102 объекта атомной электроэнергетики, из них 78 - энергоблоки с реакторами типа ВВЭР. На сегодняшний день в международном портфеле заказов Росатома – 36 блоков с реакторами ВВЭР на разной стадии реализации в 12 странах, из них на стадии строительства - 25 блоков в девяти странах.