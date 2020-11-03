Победители Полимерной Викторины АО "МЕТАКЛЭЙ"

АО «МЕТАКЛЭЙ» подводит итоги Полимерной Викторины, конкурса эрудиции, проводившегося в рамках празднования 11-летия компании.

Прошедшая викторина изначально предполагала рандомный метод определения победителей. С учетом проанализированных ответов, определить победителей оказалось просто: два участника набравшие максимальное количество очков получат фирменные подарки от АО «МЕТАКЛЭЙ»! С призерами свяжутся представители компании по электронной почте, после чего будет организована курьерская доставка подарков.

Победители, на основании правильно выбранных ответов:

1 место: top@e....

2 место: sheik….@ck…..

С выбором победителя на третье место оказалось непросто. Мы рассчитывали на поток креативных ответов, но варианты участников оказались похожи между собой. Поэтому выбор пал на ассоциацию, которую мы готовы нести на протяжении всего своего взаимодействия с потребителями, поддерживая имидж и облик АО «МЕТАКЛЭЙ», как отечественного производителя. Выбранный вариант получает приз симпатий: «Прекрасная компания. Лидер. Успех. Инновации».

3 место: gol….-m…@y….

Поздравляем победителей!

Что же касается правильных ответов (среди представленных в вариативности относительно каждого вопроса) и самих вопросов, которые содержала викторина:

АО «МЕТАКЛЭЙ» – известный российских производитель полимерных компаундов для многих отраслей промышленности: производства газопроводных труб, кабельной промышленности, железнодорожного транспорта, строительства, автомобилестроения и других. Для кабельной промышленности АО «МЕТАКЛЭЙ» реализует полиэтиленовые композиты для изоляции кабельных изделий. Материалы 153-10К, 271-274К, силанольносшиваемый полиэтилен для проводов типа СИП и СИПн, ЭПР силанольносшиваемые композиции для кабелей специального назначения. Данные композиции разработаны ведущими техническими специалистами по полиолефинам. Компания оказывает полную техническую поддержку при опытно-промышленных испытаниях своих материалов и сопровождает техническую поддержку потребителя при сотрудничестве.

В составе компании ведет свою деятельность ООО «МЕТАКЛЭЙ Исследования и Разработки» (МИиР) – научный центр в области полимерных композиционных материалов. Компания МИиР реализовала несколько успешных НИР и НИОКР для институтов и коммерческих предприятий по всей России. Сердце МИиР – это передовая научная лаборатория. Её комплекс современных машин и приборов позволяет проводить исследования от микроуровня до выпуска опытных партий в сотни килограммов. Лаборатория создана по международным стандартам и имеет аттестаты аккредитации независимого испытательного центра по ИСО 17025 и Системе Менеджмента Качества ИСО 9001.