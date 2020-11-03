Ленинградская АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", Ленобласть) в октябре 2020г. выработала 3 млрд 131,26 млн кВт•часов электроэнергии, что составило 121,48% от государственного планового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

За январь-октябрь 2020 г. Ленинградская АЭС выработала 23 млрд 698,2 млн кВт•часов электроэнергии или 106,33% от планового задания ФАС. В энергосистему страны за январь-октябрь 2020 г. отпущено 21 млрд 663,26 млн кВт•часов электроэнергии или 106,69% от госплана. Коэффициент использования установленной мощности(КИУМ) Ленинградской АЭС за январь-октябрь 2020 г. составил 77,31% при плане 72,71%.

С начала эксплуатации по состоянию на 1 ноября 2020 г. Ленинградская АЭС выработала 1 трлн 079 млрд 380млн кВт•часов электроэнергии. Также за 10 месяцев 2020г. Ленинградская АЭС выработала 603,981 тыс Гкал тепловой энергии, из которых 169,13 тыс Гкал – на новейшем энергоблоке ВВЭР-1200.