Делегация руководителей и ведущих технических экспертов энергетической компании «Интер РАО» посетила Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) в рамках совместной работы Ассоциации «Цифровая Энергетика».

Встреча была посвящена современным практикам управления производством, в т. ч. предиктивной аналитике критически важного оборудования и цифровизации процессов технического обслуживания и ремонта оборудования.

Олег Шальнов, директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией Концерна Росэнергоатом, рассказал о планах развития и достижениях в сфере систем централизованного управления производством.

Андрей Дружаев, руководитель департамента цифровизации технической поддержки эксплуатации энергоблоков АЭС ВНИИАЭС, рассказал о проекте создания системы предиктивной аналитики и ее практическом применении, а также продемонстрировал систему в действии. С помощью разработанных экспертами ВНИИАЭС и КОНСИСТ-ОС предиктивных моделей, эта система уже оценивает характер изменений порядка 320 параметров энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС и позволяет заранее выявлять скрытые дефекты, возникающих в оборудовании во время эксплуатации, и не допускать его внеплановой остановки.

Также на встрече был представлен проект виртуально-цифровой АЭС, моделирующей работу энергоблока и позволяющей проводить обучение специалистов и исследовать поведение оборудования при различных условиях.

Сергей Мигалин, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам, Концерна Росэнергоатом отметил:

«Сегодняшняя встреча показала, что цифровые решения Электроэнергетического дивизиона являются универсальными и могут быть применимы не только в сфере атомной энергетики, но и на других сложных промышленных объектах. Такое сотрудничество, безусловно, важно и необходимо для валидации и развития собственных разработок и успешной цифровизации всех участников энергетического рынка».

Тамара Меребашвили, заместитель генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, корпоративный секретарь «Интер РАО» подчеркнула:

«Объединение усилий и реализация совместных проектов в сфере цифровизации являются одной из приоритетных задач работы Ассоциации. Международный опыт показывает, что именно скоординированная совместная работа ведущих игроков рынка является залогом успешной цифровой трансформации не только энергетики, но и экономики, в целом».

Участники встречи также отметили, что объединение усилий крупнейших энергокомпаний в сфере предиктивной аналитики поможет сформировать точные модели критически важного оборудования, что, в конечном счете, приведет к повышению надежности энергосистемы страны и качеству обслуживания потребителей.