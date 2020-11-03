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3 ноября 2020, 16:45
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ИНТЕР РАО, РОСЭНЕРГОАТОМ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Атомная промышленность
Делегация руководителей и ведущих технических экспертов энергетической компании «Интер РАО» посетила Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) в рамках совместной работы Ассоциации «Цифровая Энергетика».
Встреча была посвящена современным практикам управления производством, в т. ч. предиктивной аналитике критически важного оборудования и цифровизации процессов технического обслуживания и ремонта оборудования.
Олег Шальнов, директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией Концерна Росэнергоатом, рассказал о планах развития и достижениях в сфере систем централизованного управления производством.
Андрей Дружаев, руководитель департамента цифровизации технической поддержки эксплуатации энергоблоков АЭС ВНИИАЭС, рассказал о проекте создания системы предиктивной аналитики и ее практическом применении, а также продемонстрировал систему в действии. С помощью разработанных экспертами ВНИИАЭС и КОНСИСТ-ОС предиктивных моделей, эта система уже оценивает характер изменений порядка 320 параметров энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС и позволяет заранее выявлять скрытые дефекты, возникающих в оборудовании во время эксплуатации, и не допускать его внеплановой остановки.
Также на встрече был представлен проект виртуально-цифровой АЭС, моделирующей работу энергоблока и позволяющей проводить обучение специалистов и исследовать поведение оборудования при различных условиях.
Сергей Мигалин, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам, Концерна Росэнергоатом отметил:
«Сегодняшняя встреча показала, что цифровые решения Электроэнергетического дивизиона являются универсальными и могут быть применимы не только в сфере атомной энергетики, но и на других сложных промышленных объектах. Такое сотрудничество, безусловно, важно и необходимо для валидации и развития собственных разработок и успешной цифровизации всех участников энергетического рынка».
Тамара Меребашвили, заместитель генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, корпоративный секретарь «Интер РАО» подчеркнула:
«Объединение усилий и реализация совместных проектов в сфере цифровизации являются одной из приоритетных задач работы Ассоциации. Международный опыт показывает, что именно скоординированная совместная работа ведущих игроков рынка является залогом успешной цифровой трансформации не только энергетики, но и экономики, в целом».
Участники встречи также отметили, что объединение усилий крупнейших энергокомпаний в сфере предиктивной аналитики поможет сформировать точные модели критически важного оборудования, что, в конечном счете, приведет к повышению надежности энергосистемы страны и качеству обслуживания потребителей.
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