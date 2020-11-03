Сегодня – второй день работы выставки «Связь-​2020». По итогам первого дня на нее зареги­ст­ри­ро­ва­лись свыше 6000 специа­ли­стов. «Связь-2020» проходит в составе «Российской недели высоких технологий» (РНВТ), включаю­щей также выставку «Навитех», отрасле­вые форумы и конференции.

На церемонии торжест­вен­ного открытия «Россий­ской недели высоких техноло­гий» генераль­ный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР» Сергей Беднов поблаго­да­рил за оказывае­мую мероприя­тию поддержку Министер­ство цифрового развития, связи и массовых коммуни­ка­ций РФ, Министер­ство промыш­лен­но­сти и торговли РФ, Государ­ст­вен­ную Думу ФС РФ, Федераль­ное агентство связи (Россвязь) и профиль­ные органи­за­ции, отметив, что в 2020 году «Россий­ская неделя высоких техноло­гий» отмечает свое первое пятиле­тие. За это время выставоч­ный проект снискал высокий автори­тет, призна­ние и востре­бо­ван­ность в профес­сио­наль­ной среде.

С приветст­вен­ными словами выступили: депутат Государ­ст­вен­ной Думы ФС РФ, предсе­да­тель оргкоми­тета Владимир Кононов, президент ТПП РФ Сергей Катырин, замести­тель министра цифрового развития, связи и массовых коммуни­ка­ций РФ Максим Паршин, руково­ди­тель Федераль­ного агентства связи Олег Духовницкий и замести­тель руково­ди­теля Департа­мента информа­ци­он­ных техноло­гий города Москвы Александр Горбатько.

В завершение церемонии открытия состоя­лось уже ставшее традицией торжест­вен­ное гашение маркиро­ван­ной почтовой карточки, посвящен­ной междуна­род­ной выставке «Связь-2020».

Президент Торгово-​промыш­лен­ной палаты Россий­ской Федера­ции Сергей Николаевич Катырин рассказал об открытии и первом дне работы «Россий­ской недели высоких техноло­гий» и выставки «Связь-​2020».