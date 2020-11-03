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3 ноября 2020, 13:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: РНВТ, СВЯЗЬ-2020
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Сегодня – второй день работы выставки «Связь-2020». По итогам первого дня на нее зарегистрировались свыше 6000 специалистов. «Связь-2020» проходит в составе «Российской недели высоких технологий» (РНВТ), включающей также выставку «Навитех», отраслевые форумы и конференции.
На церемонии торжественного открытия «Российской недели высоких технологий» генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР» Сергей Беднов поблагодарил за оказываемую мероприятию поддержку Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Государственную Думу ФС РФ, Федеральное агентство связи (Россвязь) и профильные организации, отметив, что в 2020 году «Российская неделя высоких технологий» отмечает свое первое пятилетие. За это время выставочный проект снискал высокий авторитет, признание и востребованность в профессиональной среде.
С приветственными словами выступили: депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель оргкомитета Владимир Кононов, президент ТПП РФ Сергей Катырин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий и заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько.
В завершение церемонии открытия состоялось уже ставшее традицией торжественное гашение маркированной почтовой карточки, посвященной международной выставке «Связь-2020».
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Николаевич Катырин рассказал об открытии и первом дне работы «Российской недели высоких технологий» и выставки «Связь-2020».
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