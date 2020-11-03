Системный оператор Латвии Augstsprieguma tīkls AS (AST) планирует инвестировать € 405 млн в развитие и укрепление национальной энергосистемы в рамках 10-летнего плана развития электрической сети Латвии (2021 - 2030 гг.), одобренного национальной Комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (Public Utilities Commission, PUC)*.

В рамках реализации 10-летнего плана в целях повышения устойчивости и надежности латвийской энергосистемы AST планирует до 2030 г. инвестировать порядка € 228 млн в реконструкцию ряда линий электропередачи (ЛЭП), подстанций (ПС) и распределительных устройств (РУ) напряжением 330 кВ и 110 кВ, а также замену нескольких автотрансформаторов напряжением 330 кВ и 110 кВ, срок эксплуатации которых приближается к критическому.

План модернизации латвийской сетевой инфраструктуры тесно связан с 10-летним планом развития европейской электрической сети (Ten-Year Network Development Plan, TYNDP), формируемым Европейской ассоциацией системных операторов (European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E), в котором в качестве одного из стратегических проектов определен проект синхронизации энергосистем стран Балтии и Континентальной Европы. По информации AST, значительные расходы, предусмотренные 10-летним планом развития латвийской электрической сети, связаны с задачами по увеличению пропускной способности передающей сети, повышению надежности энергоснабжения стран Балтии, а также с реализацией проекта синхронизации энергосистем прибалтийских стран и Континентальной Европы до конца 2025 г.

В рамках оценки проектов, внесенных в 10-летний план, Комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг также рассмотрела потенциальное влияние их реализации на рост тарифов на электроэнергию для конечных потребителей. По оценке регулятора, реализация включенных в 10-летний план проектов на суммарные затраты AST не должно превысить 3%. Учитывая, что расходы на передачу электроэнергии не превышают 25% суммарных расходов системного оператора, оплачиваемых потребителями, увеличение цен на электроэнергию для конечных потребителей будет минимальным.

Официальный сайт AST

* Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK).