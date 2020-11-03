Системный оператор подвел итоги дополнительного отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии, оказывающих услуги по управлению спросом розничных потребителей в 1-й ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности (1 ЦЗ ОРЭМ), на период ноябрь – декабрь 2020 года.

Заявки на дополнительный отбор в первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности были поданы 26 компаниями в отношении 69 объектов управления. По итогам процедуры в первой ценовой зоне отобраны заявки 23 участников в отношении 49 объектов агрегированного управления. Объем снижения потребления отдельных энергопринимающих устройств находится в диапазоне от 0,03 до 40 МВт.

Предельный объем услуг по управлению спросом на электрическую энергию на 2020 год составляет 0,5 % спроса на мощность в соответствующей ценовой зоне оптового рынка электроэнергии. Для 1 ЦЗ ОРЭМ этот показатель составляет 712,55 МВт.

Совокупный плановый объем снижения потребления для первой ценовой зоны в поданных заявках составил 119,84 МВт, в отобранных заявках – 105,38МВт. Минимальная цена заявки в 1-й ценовой зоне составила 200 000 руб./МВт в месяц, максимальная – 573 000 руб./МВт в месяц.

С отобранными участниками пилотного проекта будут заключены договоры оказания услуг по управлению спросом в рамках услуг по обеспечению системной надежности.

Дополнительный отбор проведен в связи с тем, что в рамках проводимого пилотного проекта по управлению спросом на электрическую энергию в 1-й ценовой зоне оптового рынка в IV квартале был зафиксирован рост предложения ресурсов управления спросом – на 47 % выше прогнозных объемов предложения. При принятии решения о проведении дополнительного отбора учитывался сэкономленный в апреле 2020 года объем средств на оплату услуг по управлению спросом по причине большого количества нерабочих дней – решение об увеличении числа нерабочих дней в апреле было принято государством в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Детализированные итоги конкурентного отбора доступны на сайте АО «СО ЕЭС».

Об управлении спросом розничных потребителей электроэнергии

Агрегаторы управления спросом – специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие ее в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации этой услуги. Благодаря агрегаторам управления спросом в краткосрочной перспективе потребители могут получать положительный экономический эффект за счет замещения неэффективной генерации ресурсами управления спросом и формирования более низких цен на электроэнергию, а в долгосрочной – за счет учета объемов управления спросом в рынке мощности.

Модель агрегаторов управления спросом розничных потребителей, созданная Системным оператором в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы «Энерджинет», дает потребителям розничного рынка электроэнергии возможность участвовать в ценозависимом снижении потребления. Оптовые потребители имеют возможность пользоваться инструментами ценозависимого потребления самостоятельно начиная с 2017 года.

20 марта 2019 г. Правительством РФ принято постановление № 287, регулирующее проведение пилотного проекта, целью которого является отработка нормативных, договорных и технологических решений, а также формирование пула агрегаторов управления спросом розничных потребителей. Пилотный проект стартовал в июне 2019 года.