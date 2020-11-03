В филиале «Россети Центр Костромаэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2020 года. За указанный период энергетики присоединили к сетям 2276 новых потребителей общей мощностью 38,51 МВт (без временного ТП) на сумму больше 23 миллионов рублей. Электроэнергией были обеспечены сотни жителей Костромской области. Так, осуществлено порядка 86 технологических присоединений уличного освещения в 37 населенных пунктах Костромской области. Присоединяемая мощность к электрическим сетям составила 0,444 МВт. Работы выполнены в городе Шарья, в поселке городского типа Красное-на-Волге, в Островском, Галичском, Солигаличском, Нейском, Макарьевском, Нерехтском, Чухломском районах области.

Костромаэнерго уделяет особое внимание техприсоединению социально значимых объектов. Ключевым приоритетом в работе является бесперебойное обеспечение электроснабжения лечебных учреждений. В Галиче всего за 2 дня была выполнена заявка на технологическое присоединение инфекционного отделения Галичской окружной больницы. Здесь в кратчайший срок была построена новая линия электропередачи протяженностью 2,5 км с установкой устройства автоматического включения резерва для обеспечения второго резервного питания и обеспечения первой категории надежности больницы с максимальной мощностью 30 кВт. Также энергетики филиала завершили комплекс работ по подключению к сетям 4-х фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в Нерехтском, Кадыйском, Островском и Красносельском районах области. Для того, чтобы обеспечить их электричеством, специалисты выполнили работы по строительству 2,6 км линий электропередач. Присоединяемая мощность составила 0,15 МВт.

«Выполняя свои обязательства по своевременному технологическому присоединению к сетям, в частности, медучреждений, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить их надежное и бесперебойное электроснабжение, - отметил первый заместитель директора-главный инженер филиала «Россети Центр Костромаэнерго» Андрей Мелузов. - Все заявки на увеличение мощности выполняются в приоритетном порядке в максимально сжатые сроки».

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки филиал «Россети Центр Костромаэнерго» напоминает потребителям о возможности получить услуги в дистанционном формате, посредством интерактивных сервисов: Единый портал электросетевых услуг - ТП.РФ портал-тп.рф, мобильное приложение «Россети», доступное пользователям устройств на Android и IOs, портал Светлая Страна.рф. Дистанционно подать заявку на технологическое присоединение к сетям можно на сайте «РоссетиЦентр» в личном кабинете клиента.