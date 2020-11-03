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В Челябинске построят альтернативный центру города микрорайон

В Челябинске построят альтернативный центру города микрорайон

3 ноября 2020, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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Компания «Трест Магнитострой» построит в Челябинске две 25-этажные башни с жильем премиум-класса. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе застройщика, уточнив, что начать строительство планируется весной 2021 года.

Две высотки станут первым этапом строительства нового жилого комплекса «Видный». Дома появятся на месте пустыря возле ледовой арены «Трактор». Проектом предусмотрено строительство парковок на более чем 200 машиномест в каждой из высоток. На первых двух этажах домов разместятся площади социально-бытового назначения и коммерческая недвижимость.

В пресс-службе отметили, что строительство двух высоток — это первый этап развития территорий. В микрорайоне появятся парки, скверы и социальные объекты.

«Территория давно требует переосмысления, ей пора перестать быть заброшенным пустырем. Спортивные мероприятия, музыкальные концерты, выставки — надо признать, что ледовая арена и пространство вокруг нее являются особым центром притяжения в Челябинске», — сказал глава компании Олег Лакницкий.

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Источник: stroygaz.ru

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