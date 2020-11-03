Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно проектно-сметную документацию на реконструкцию и техническое перевооружение цеха и инженерной инфраструктуры опытного завода Государственного научного центра «НИОПИК», где планируется производить активные фармацевтические субстанции. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Реконструируемый цех - Лабораторный корпус «В» завода ФГУП Государственный научный центр «Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей» находится на промышленной площадке в Лихачевском проезде городского округа Долгопрудный. С целью создания производства импортозамещающих субстанций жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов проектом запланированы полный демонтаж конструкций цеха, строительство нового здания и азотно-компрессорной станции, которая обеспечит производство сжатым воздухом и азотом, а также котельной для снабжения горячей водой и паром. Кроме того, здесь реконструируют наружные инженерные сети.

Предыдущее положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на проведение работ Главгосэкспертиза России выдала в мае 2017 года. Настоящая корректировка проекта была выполнена в связи с планами на увеличение годового объема выпуска афобазола, фенотропила, ноопепта и других препаратов до 100 т активных фармацевтических субстанций в год.

Проектной документаций, одобренной Главгосэкспертизой России после внесения изменений, предусмотрено обустройство на площадке нового цеха двух крупнотоннажных и двух малотоннажных производственных линий с различной мощностью по готовому продукту. Каждая из линий будет разделена на независимые участки для основного химического синтеза и получения субстанций по стандартам GMP. Также на каждой линии разместят оборудование для основного химического синтеза и синтеза конечных стадий активных фармацевтических субстанций, перекристаллизации, очистки, фильтрации и сушки субстанций, измельчения, фасовки готового продукта и других процессов.

С целью наращивания мощностей производства были изменены решения по конфигурации, этажности, конструктивной схеме нового цеха, пересмотрены принципиальные схемы размещения технологического оборудования и его номенклатура, а также решения по технологическим коммуникациям, архитектурные решения, поэтажное расположение помещений, путей эвакуации, лифтов и подъемников. Из проекта исключили микробиологическую лабораторию, участок распылительной сушки фармацевтических субстанций и добавили технологические решения по централизованному сбору отработанных реактивов и организации в здании помещения медпункта. Были внесены изменения и в планировку земельного участка, сводный план инженерных сетей и в другие разделы.

Корректировку проектной документации выполнили в ООО «ДжиЭксПи Инжиниринг». Застройщик объекта - ФГУП «ГНЦ «НИОПИК».

Фото: niopik.ru