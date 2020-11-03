Минэкономразвития определило коэффициенты-дефляторы на 2021 год по следующим видам налогов и сборов: «Налог на доходы физических лиц»; «Упрощенная система налогообложения»; «Патентная система налогообложения»; «Торговый сбор».



Коэффициенты-дефляторы – показатели, которые устанавливаются ежегодно и учитывают изменения потребительских цен за предыдущие годы. Они, в частности, используются для индексации размера фиксированных авансовых платежей по НДФЛ, уплачиваемых некоторыми категориями иностранных граждан, величины предельного размера дохода, ограничивающего право на применение упрощенной системы налогообложения, максимального размера потенциально возможного дохода по патентной системе налогообложения, а также максимального размера ставки торгового сбора, устанавливаемого в отношении деятельности по организации розничных рынков.

Соответствующий приказ Минэкономразвития России направлен на регистрацию в Минюст России. Полный текст приказа будет опубликован после его регистрации в Минюсте России.

В связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход коэффициент-дефлятор, необходимый для расчета налоговой базы по данному налогу (К1), не устанавливается.

Обращаем внимание предпринимателей, использующих ЕНВД, на необходимость принятия своевременного решения о переходе на иные режимы налогообложения. В случае отсутствия такого решения до конца текущего года Вы будете автоматически переведены на общий режим налогообложения с 1 января 2021 года.