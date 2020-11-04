Сергей Романов, коммерческий директор “Людиновокабель”
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4 ноября 2020, 09:00
Рубрика: За рубежом
Метки: БЕЛОРУССКАЯ АЭС, БЕЛАЭС, ЛИТВА, Litgrid
Отрасль: Электроэнергетика
Литва, реагируя на включение в электроэнергетическую сеть находящейся у литовской границы и в 50 км от Вильнюса Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), прекратила пропуск электроэнергии из соседней страны. Об этом во вторник сообщила компания - оператор электросетей Литвы Litgrid.
"Нашими системами зафиксировано производство электроэнергии на АЭС в Островце (станция находится у города Островец Гродненской области - прим. ТАСС). Реагируя на это, установлен нулевой пропуск для коммерческого потока электроэнергии из Белоруссии", - говорится в сообщении.
Литва утверждает, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент балтийской республики объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети.
В Белоруссии заявляют, что претензии Вильнюса лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. Во вторник, как сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии, первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны.
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