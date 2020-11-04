Подборка основных отраслевых новостей

Представляем Вашему вниманию подборку основных новостей отрасли, подготовленную Исполнительной дирекцией РНК СИГРЭ.

В данном выпуске в отдельный подраздел выделены новости стран БРИКС.

Новости отрасли:

Системный оператор разработал предложения по развитию пилотного проекта агрегаторов спроса

В рамках онлайн-конференции экспертной группы Ассоциации «Цифровая энергетика» начальник Департамента рынка системных услуг АО «СО ЕЭС» Максим Кулешов выступил с докладом «Управление спросом на электроэнергию (Demand Response)». Он рассказал о ходе реализации пилотного проекта по созданию агрегаторов управления спросом, внедрении целевой модели, а также о перспективах интеграции механизма в оптовый рынок электроэнергии.

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Банк «Открытие» профинансирует три проекта Фонда развития ветроэнергетики

Банк «Открытие» и проектные компании Фонда развития ветроэнергетики подписали кредитные соглашения по финансированию проектов строительства ветропарков суммарной мощностью 445 МВт в Астраханской и Волгоградской областях. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Фортум», при этом, не раскрывая суммы кредитных линий.

Ожидается, что ветровые электростанции (ВЭС) в Астраханской области, суммарная мощность которых составляет 340 МВт, начнут поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2021 года. В Волгоградской области планируется, что первая очередь ветропарка будет сдана в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года, вторая очередь – в четвертом квартале 2022 года, совокупная мощность составляет около 105 МВт.

Кредитные средства предоставлены на принципах проектного финансирования, обслуживание и погашение долга обеспечено выручкой по договорам о предоставлении мощности генерирующих объектов, работающих с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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В условиях глобальных вызовов крайне важно объединить усилия стран для сохранения баланса в энергетической отрасли

Отрасли ТЭК обеспечивают комфортное существование населения планеты и возможности для развития мировой экономики. Поэтому в условиях глобальных вызовов и постоянно меняющегося мира крайне важно объединить усилия стран для сохранения баланса в этой отрасли. Об этом Министр энергетики РФ Александр Новак пишет в своей авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

Александр Новак также отмечает, что энергетика выступает одной из наиболее важных сфер для международного сообщества, более того – это один из основных гарантов всеобщей безопасности в современном мире.

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В Норильско-Таймырском энергорайоне фиксируется неудовлетворительное состояние ЛЭП и основного генерирующего оборудования

В настоящее время Минэнерго РФ фиксирует неудовлетворительное состояние линий электропередачи (ЛЭП) и основного генерирующего оборудования в Норильско-Таймырском энергорайоне, а также недостаток финансирования для поддержания необходимого уровня надежности. Об этом заявил заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак. По его словам, для решения этих вопросов необходимо следовать существующему механизму утверждения и контроля инвестиционных программ на уровне региона.

14 октября 2020 года в Красноярске он принял участие в выездном совещании Комитетов Совета Федерации по экономической политике и по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Актуальные вопросы социально-экономического развития города Норильска».

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Эксперт: Прогноз МЭА, согласно которому ВИЭ будут быстро расти при любом сценарии, смотрится странно

Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА, World Energy Outlook 2020), согласно которому возобновляемые источники энергии (ВИЭ) будут быстро расти при любом сценарии, смотрится странно. Об этом пишет Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, в авторской колонке в газете «Ведомости».

Эксперт отмечает, что последний прогноз МЭА рисует безоблачное будущее только для ВИЭ, а для нефти и газа наступают темные времена, и кризис 2020 года только ускорит переход мировой энергетики на зеленые рельсы. ВИЭ будет наращивать свой вклад в мировой энергобаланс, и собственно, уже весной 2020 года наблюдался рост доли ВИЭ на энергорынке Евросоюза.

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«Зеленый» сертификат – это самостоятельный товар, который «материализует» экологичность «зеленой» генерации

«Зеленый» сертификат – это самостоятельный товар, который фиксирует, «материализует» экологичность и другие позитивные качества «зеленой» генерации и служит способом передачи прав, связанных с такими качествами. Об этом заявил Член Правления – заместитель Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Oлег Бapкин в ходе заседания Комиссии РСПП по электроэнергетике, посвященном обращению «зеленых» сертификатов, которое состоялось 23 октября 2020 года.

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РФ готова рассмотреть возможность реализации инициативы южнокорейских партнеров по объединению энергосистем России и Кореи

19 октября 2020 года в формате ВКС состоялась встреча сопредседателей Совместного российско-корейского комитета по сотрудничеству в области энергетики и природных ресурсов заместителя Министра энергетики РФ Антона Инюцына с заместителем Министра по вопросам энергетики и ресурсов Республики Корея Джу Енджуна.

Антон Инюцын поздравил коллег с 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея, которая отмечалась 30 сентября 2020 года. Он подчеркнул, что за прошедшие годы страны накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества в различных областях.

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Евгений Грабчак: Угольная генерация все равно сохранится

В рамках среднесрочного прогноза можно говорить о переходе части угольных электростанций на газ, при этом угольная генерация все равно сохранится. Об этом заявил заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак на сессии «Новые модели и платформы взаимодействия на мировых рынках энергетики», которая состоялась 20 октября 2020 года. Он отметил, перспективными направлениями остаются атомная и гидроэнергетика. Одной из важных задач будет являться развитие малой генерации, в том числе работающей на СПГ.

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Эксперты обсудили статус развития возобновляемой энергетики в России

21 октября 2020 года в рамках заключительного дня ежегодного форума «Открытые инновации» состоялась панельная дискуссия «Energy of future. Зеленая энергетика завтрашнего дня в России и мире», организованная при участии УК «РОСНАНО».

Участники сессии обсудили статус развития возобновляемой энергетики в России и ключевые технологические тренды в этой отрасли. Модератором сессию выступил генеральный директор ИАЦ «Новая энергетика» Владимир Сидорович.

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Клуб 4CIO объединяет ИТ-директоров крупнейших российских компаний

Партнером АО «СО ЕЭС» по организации первой в России конференции, полностью посвященной использованию в электроэнергетике общей информационной модели (Common Information Model – CIM) как стандартизованного подхода к описанию элементов электроэнергетической системы и организации информационного обмена, стал «Клуб топ-менеджеров 4CIO».



Клуб 4CIO объединяет ИТ-директоров крупнейших российских компаний из разных сфер деятельности. В рамках подготовки конференции, которая намечена на февраль 2021 года, специалисты Клуба возьмут на себя вопросы материально-технического обеспечения мероприятия, включая информационную поддержку, поиск и подготовку площадки, а также привлечение к участию в выставке производителей оборудования и программных решений.

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Госпрограмма «Развитие энергетики» создает условия для реализации всех национальных проектов и программ

23 октября 2020 года Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам рассказал об итогах и планах дальнейшей реализации государственной программы «Развитие энергетики». Основной целью госпрограммы является надежное, качественное и экономически обоснованное обеспечение потребностей внутреннего рынка в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности, а также выполнение обязательств по зарубежным контрактам. Министр отметил, что в этом году глобальная пандемия коронавирусной инфекции, оказавшая беспрецедентное влияние на жизнь общества и функционирование рынков, затронула и топливно-энергетический комплекс.

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Новые требования к релейной защите и автоматике вступили в силу

26 октября 2020 года Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказы Минэнерго России об утверждении новых требований к релейной защите и автоматике (РЗА) и ее функционированию в составе энергосистемы, а также правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики.

Правила устанавливают порядок организации, планирования, подготовки и производства технического обслуживания комплексов и устройств РЗА, а также функционально связанных с ними вторичных цепей, расцепителей автоматических выключателей, измерительных трансформаторов тока и напряжения, элементов приводов коммутационных аппаратов, оборудования высокочастотных трактов и каналов.

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Предиктивная диагностика оборудования на сегодняшний день является одной из самых востребованных цифровых технологий в российской энергетической отрасли.

О том, какие решения в диагностике оборудования парогазовых энергоблоков предлагает компания «Сименс Энергетика», рассказывает руководитель отдела цифровизации и удаленного мониторинга ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» Александр Павлов.

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Черный цвет спасет жизни

Возобновляемая энергетика заслуженно получила название «зеленой» за бережное отношение к природе. Однако ее развитие имело довольно неожиданный побочный эффект — гибель тысяч, если не миллионов птиц от лопастей ветряных электростанций и фотопластин солнечных батарей по всему миру.

И если для ветряных турбин частичное решение найдено, то причины гибели пернатых от солнечных батарей пока еще изучаются. Гибель птиц от столкновения с лопастями ветроэнергетических установок превратилась в проблему, значительно сдерживающую развитие этого вида энергетики. Поскольку речь идет о сотнях тысяч, если не миллионых птичьих жизней в масштабах планеты. Ведь птицы часто смотрят вниз в поисках добычи, а не вперед — на обманчиво быстро движущиеся белые лопасти несущего винта. Если не найти решение этой проблемы, то смертность птиц будет продолжать расти по мере того, как в мире расширяется строительство новых ветряных электростанций для увеличения объемов производства чистой энергии. Только в США за 20 лет установленная мощность ветрогенерации выросла с 2,5 ГВт до 110 ГВт к этому году. При таком большом экономическом спросе и, соответственно, росте генерирующих мощностей окружающая среда, которую должна сохранять «зеленая» энергетика, животный мир будет постоянно находиться под угрозой.

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Гендерный баланс: принципиален ли он в энергетике?

Одной из целей устойчивого развития, сформулированных ООН, является обеспечение гендерного равенства, расширение прав и возможностей всех женщин и девочек. Казалось бы, какое отношение данная цель имеет к энергетической отрасли? Факты говорят за себя: согласно исследованию Всемирного нефтяного совета, среднемировой показатель по представленности женщин в общем числе сотрудников компаний ТЭКа составляет порядка 22%. Это один из секторов, где женщины представлены хуже всего.

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Новости БРИКС:

Согласно исследованиям «Обзор энергетических секторов стран БРИКС» и «Приоритеты технологического развития ТЭК стран БРИКС» к 2040 году БРИКС обеспечит 41% мирового потребления и производства энергии.

Исходя из собственных статистических и прогнозных данных стран объединения, предполагается, что ископаемые виды топлива продолжат доминировать в энергобалансе БРИКС в ближайшие два десятилетия, обеспечивая более 70% всего потребления.

Заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын отметил, что страны рассчитывают на то, что результаты исследований найдут свое применение в практической плоскости и будут полезны не только государствам объединения, но и другим странам, международным организациям и крупнейшим энергетическим компаниям.

В материалах также отмечается, что страны БРИКС планируют уделять расширению использования источников энергии с низким уровнем выбросов, включая природный газ, атом, ВИЭ. Доля газа в энергобалансе вырастет на 6%, атома на 4%, ВИЭ на 8%.

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К 2040 году БРИКС обеспечит 41% мирового потребления и производства энергии. Ископаемые топлива продолжат доминировать в энергобалансе БРИКС в ближайшие два десятилетия, обеспечивая более 70% всего потребления. Об этом говорится в исследованиях «Обзор энергетических секторов стран БРИКС» и «Приоритеты технологического развития ТЭК стран БРИКС».

15 октября 2020 года заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын презентовал эти аналитические продукты, подготовленные в рамках Платформы энергетических исследований БРИКС.

Читать далее: ссылка. Источник: сайт газеты «Энергетика и промышленность России»