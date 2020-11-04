ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):

C5 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C5.33_Trading electricity with blockchain systems.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC C5 Chairperson: Alex CRUICKSHANK, acruicks@me.com

SC C5 Secretary: Yannick PHULPIN, yannick.phulpin@edf.fr

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.