По информации системного оператора Финляндии Fingrid в ближайшие годы в Финляндии будет наблюдаться быстрый рост объемов электроэнергии, производимой из ВИЭ. По этой причине Fingrid реализует несколько проектов, направленных на расширение сетевой инфраструктуры распределительной и магистральной сети. Последним проектом, реализуемым Fingrid в указанных целях, является расширение подстанции (ПС) Юлккя (Jylkkä) в Калайоки (Kalajoki) и закупка третьего силового трансформатора напряжением 400/110 кВ.

В настоящее время через ПС Юлккя к магистральной электрической сети подключены объекты ветровой генерации суммарной мощностью 260 МВт. За последние пару лет подписаны соглашения на присоединение к национальной энергосистеме через ПС Юлккя объектов ветровой генерации суммарной мощностью 620 МВт. Кроме того, в регионах Калайоки (Kalajoki) и Пюхяйоки (Pyhäjoki) планируется дополнительно построить 390 МВт мощности ветровой генерации. Мощность ветрогенерации, планируемой к подключению к энергосистеме Финляндии, настолько значительна, что требуется расширение ПС Юлккя с установкой третьего силового трансформатора.

По итогам закупочных процедур, проведенных Fingrid в конце апреля, контакт на выполнение работ по проекту расширения ПС Юлккя заключен с компанией Omexom. Согласно проекту будет выполнено расширение станционного здания, построены два распределительных устройства (РУ) на 400 кВ и восемь РУ на 110 кВ. Кроме того, в рамках проекта будет построено защитное укрытие для нового трансформатора и выполнены работы по расширению и усовершенствованию систем защиты и управления ПС Юлккя.

Особенностью проекта станет установка шиносоединительных автоматических выключателей на сборных шинах РУ 110 кВ ПС Юлккя. Такие выключатели, позволяющие разделить сборные шины РУ 110 кВ на четыре секции, что значительно повышает эксплуатационную надежность подстанции, ранее устанавливались только на шинах узловых ПС 400 кВ в магистральной сети Финляндии. Третий силовой трансформатор 400/110 кВ, который планируется установить на ПС Юлккя, будет поставлен компанией Kolektor Etra.

Общие инвестиционные затраты на проект расширения ПС Юлккя составляют примерно € 11,4 млн. Завершить проект планируется в 2022 г., после чего ПС Юлккя станет важнейшей точкой присоединения объектов ветровой генерации к энергосистеме Финляндии.

Официальный сайт Fingrid