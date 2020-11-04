Мир стоит на пороге коренных изменений глобального экономического и технологического уклада, в связи с чем России и ОПЕК необходимо чаще проводить совместные исследования с привлечением внешних международных экспертов. Об этом заявил Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в ходе 7-го заседания координаторов Энергодиалога Россия-ОПЕК, прошедшего при сопредседательстве Генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

В рамках заседания были представлены оценки ситуации на мировом нефтяном рынке в краткосрочной, средне- и долгосрочной перспективах. Отдельно стороны обсудили вызовы и возможности, связанные с Энергетической стратегией Российской Федерации до 2035 г., а также потенциальные направления выстраивания работы в рамках Хартии ведущих стран-производителей нефти.

За прошедшие 60 лет ОПЕК сыграла решающую роль в повышении прозрачности, стабильности и предсказуемости мирового нефтяного рынка, а также налаживании прямого диалога государств-членов с независимыми странами-производителями нефти и крупнейшими мировыми потребителями, отметил Александр Новак в ходе заседания.

«Развитие сотрудничества с ОПЕК закреплено в Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 г и является одним из приоритетов внешней энергетической политики нашей страны. Ключевым инструментом нашей кооперации остается доказавшая свою эффективность Декларация о сотрудничестве стран ОПЕК и не-ОПЕК, а также Хартия сотрудничества стран-производителей нефти. И Россия, и страны ОПЕК играют существенную роль в формировании мирового нефтяного баланса. Мы являемся крупнейшими игроками глобального нефтяного рынка и должны проводить свою политику на основе полного представления о его основных характеристиках, движущих факторах и сценариев эволюции», - подчеркнул он.

Глава российского энергетического ведомства отметил продолжение и поступательное развитие диалога между Россией и ОПЕК за последние несколько лет.

«Успех совместных действий открыл новую страницу во взаимодействии стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств, причем это касается не только обеспечения рыночной стабильности – перед нами открываются новые перспективы для двустороннего сотрудничества, технологического взаимодействия, реализации совместных проектов по добыче, транспортировке и переработке углеводородов на территории участвующих государств и третьих стран», - сказал Александр Новак.

По словам Министра, российская сторона считает важным налаживание практики кадрового сотрудничества, выполнения совместных исследований.

«Такие тенденции, как цифровизация всех основных процессов, широкое внедрение искусственного интеллекта, роботизация, создание «умных городов» и «умных сетей» меняют мировой энергетический ландшафт, способы производства и потребления энергии», - пояснил он.

Следующая встреча Энергодиалога Россия-ОПЕК состоится в 2021 году.